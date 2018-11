Kjemperas for Bitcoin

Ned til sitt laveste nivå på over et år.

Bitcoin er kraftig ned det siste halvannet døgnet og er nå under 5000 dollar for første gang siden oktober 2017.

Bitcoin falt på det meste ned til 4.400 dollar, 1.200 dollar eller 22 prosent mindre enn nivået mandag morgen, da nedturen startet for alvor.

Kryptovalutaen har falt den siste uken og kostet 6.400 dollar så sent som for seks dager siden.

Kan falle mer

Fallet gjennom det såkalte «støttenivået» på 5.000 dollar, gjør at eksperter tror fallet kan fortsette.

- Det logiske støttenivået er nå 5.000 dollar. Når det ikke holder, kan det falle ned til 3.500 dollar, sier analytiker Mati Greenspan i eToro ifølge CNBC.

Markedsverdien på kryptovalutaen har den siste uken falt fra 110 milliarder dollar til 82 milliarder dollar, ifølge Coinmarkedcap.

Sagt med andre ord er 28 milliarder dollar, eller 239 milliarder kroner, borte for Bitcoin-eierne det siste halvannet døgnet.

Den summen er nok til å kjøpe hele Telenor, eller betale mesteparten av Norges største veiprosjekt, fergefritt E39.

Bitcoin hadde ved slutten av fjorået en eventyrlig oppgang som toppet seg like før jul, da bitcoin ble omsatt for over 20.000 dollar. Siden den gang har det imidlertid stort sett bare pekt nedover.

Store fall

Også resten av kryptovalutamarkedet har falt kraftig den siste tiden.

Den samlede markedsverdien har falt fra 209 milliarder dollar til 154 milliarder dollar siden onsdag i forrige uke. Det er en nedgang på 26 prosent, tilsvarende 469 milliarder kroner.

Kryptovalutaen Bitcoin Cash, som altså ikke må forveksles med Bitcoin, er blant de virkelig store taperne, med en nedgang på 27 prosent bare det siste døgnet.

