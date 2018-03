Kjempesmell for bitcoin

Kryptovalutaen har falt 13 prosent på litt over et døgn i påsken til sitt laveste på nesten to måneder.

Kryptovalutaen bitcon var verdt 20.000 dollar uken før jul i fjor. Nå i påsken er den verdt kun en tredjedel av det.

Etter å ha ligget på rundt 9.000 dollar lørdag i palmehelgen, falt bitcoin ned til 6.700 på morgenen langfredag, det laveste på femti dager.

Ifølge Coinmarketcap er rundt 30 milliarder dollar, eller 230 milliarder kroner, blitt slettet fra bitcoins markedsverdi i løpet av den siste uken.

Nest verst

Spesielt ille har det gått etter at nordmenn tok påskefri onsdag.

Natt til skjærtorsdag var kryptovalutaene fortsatt verdt 8.000 dollar, før det store fallet ned til 6.7000 dollar et døgn senere. Det er den største nedturen for Bitcoin siden starten av februar i år.

OPP OG NED: Bitcoin var verdt 20.000 dollar på toppen, like før jul i fjor. Nå er den kun verdt en tredjedel av det.

På formiddagen langfredag stabiliserer imidlertid kryptovalutaen seg på litt over 7.000 dollar.

Alle faller

Etter en enestående opptur for bitcoin og andre såkalte kryptovalutaer i slutten av 2017, har 2018 så langt vært en eneste stor nedtur.

Spesielt har spørsmål rundt regulering av de digitale pengene, blant annet i land som Kina, Sør-Korea og USA, skal usikkerhet. Denne uken har også Twitters vedtak om å forby reklame for kryptovaluta bidratt til nedturen.

Også andre kryptovalutaer faller fredag. Ethereum, den nest største kryptovalutaen, er ned fem prosent, mens Ripple, den tredje største, faller seks prosent, ifølge Coinmarketcap.

