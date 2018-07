Kjempesmell for finanstopp

Selskaper eid av Jan Haudemann-Andersen endte på et resultat på minus 158 millioner kroner i 2017, før skatt.

Det er Dagens Næringsliv som melder om nyheten tirsdag kveld.

Milliardær og investor Jan Haudemann-Andersen eier selskapene Datum as, Trojan as og Datum Invest as, som utgjør Datum-gruppen.

I en pressemelding blir det meldt om et svakt 2017 for gruppen. Resultatet før skatt endte på minus 158 millioner kroner før skatt. I 2016 var overskuddet 76 millioner kroner, skriver DN.

I 2015 var resultatet enda sterkere med overskudd på 373 millioner kroner for gruppen.

Det svake 2017-resultatet skyldes blant annet negative kursutviklinger på børnoterte investeringer som Norwegian Air Shuttle asa og Solon Eiendom asa.

