Kjempesmell for George Soros - jubel for Kjos

Finanslegenden Soros har tapt 27 millioner kroner på å vedde mot Norwegian-aksjen.

Norwegian steg hele 47 prosent torsdag etter meldinger om at flygiganten IAG vurdere å kjøpe den norske flyselskapet. Den elleville oppgangen gjorde at Bjørn Kjos og de andre aksjonærene i selskapet tjente 3,3 milliarder kroner torsdag.

Men noen har også gått på stygge tap på oppgangen, blant annet «shorte-kongen» George Soros.

Soros ble en finanslegende da han tjente over en milliard pund på å gamble på den britiske valutaen på nittitallet. Det så lenge ut som om han skulle gjenskape «bragden», om enn på mindre skala, med Norwegian-aksjen. Nå ser det plutselig veldig dårlig ut.

Satset tungt

Soros har satset til sammen 67 millioner kroner gjennom storstilt shorting av Norwegian-aksjen mellom januar og mars i år. Shorting er en finansiell manøver som gjør at man tjener penger når aksjen faller.

Det er slik sett det motsatte av å kjøpe aksjer, hvor man tjener penger når aksjen stiger. Shorting er imidlertid det enda mer risikabelt, ettersom du kan tape astronomiske summer hvis aksjen stiger kraftig i verdi.

Det er nemlig det som nå kan være i ferd med å skje for Soros. Børsoppgangen torsdag innebærer at Soros har tapt 27 millioner kroner siden onsdag.

Opp og ned

Lenge så det ut som om handelen skulle bli en ny genistrek fra finanslegenden, ettersom Norwegian-aksjen falt fra 233 kroner i slutten av januar til 172 kroner i april.

Etter at IAG-nyhetene kom, har imidlertid Norwegian-aksjen løftet seg til 264 kroner. Det er en oppgang på 47 prosent og påfører Soros et papirtap på 27 millioner kroner i løpet av de siste døgnet. Soros sitter nå med et netto tap også sammenliknet med anskaffelsesprisen fra januar.

En som kan juble er imidlertid Bjørn Kjos og familien. Kjos og Co har en eierandel på 23 prosent av Norwegian.

OPPTUR: Soros startet å shorte Norwegian på et høyt nivå. Den gikk bra frem til torsdag.

Denne andelen er nå verdt over to milliarder kroner etter børsoppgangen. Det betyr at Kjos og familien sitter på en papirgevinst på hele 770 millioner kroner.

Dårlig år

2017 var et elendig år for Norwegian og kostnadene deres har skutt i været som følge av forsinkelser og en voldsom satsing på langdistanse. Selskapet taper nå penger, i motsetning til SAS, og har mye høyere kostnader enn konkurrenter som Ryanair og Easyjet.

Også 2018 har startet tungt for Norwegian og selskapet måtte i mars dessuten melde om et nytt tap før første kvartal i år og behov for å hente penger.

Muligheten for et IAG-oppkjøp har imidlertid snudd opp ned på utviklingen,

Norwegian skiller seg ut på Oslo Børs som en av aksjene med høyest shorting-andel. Hele 9,4 prosent av aksjene er shortet.

