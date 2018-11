Kjempesmell på børsen

Børsen hadde sin verste dag på to og et halvt år, samtidig som kronen og oljeprisen raser.

Det meste gikk feil vei på Oslo Børs i dag. Børsen endte ned 2,78 prosent, tynget av et kraftig oljeprisfall og dårlig stemning i globale finansmarkeder.

Det ble dermed den verste dagen på børsen på to og et halvt år, siden Brexit-avstemningen i juni 2016.

I tillegg er den norske kronen kraftig ned mot de fleste store valutaer.

- Det er ubehagelig nå, sier sjefstrateg i Sparebank1 Markets, Peter Hermanrud, til Nettavisen.

Nedgangen startet på Wall Street mandag og smittet over til Asia og deretter Europa, inkludert Norge.

Amerikanske børser åpner også ned tirsdag, noe som heller ikke bidrar til å bedre stemningen.

Tror det kan falle mer

Hermanrud sier nedgangen skyldes en generell svekkelse av verdensøkonomien.

- Det er frykt for lavere vekst. Oljemarkedet, som så veldig stramt ut for et lite halvt år siden, har nå overtilbud, sier Hermanrud.

Han tror børsen kan falle ytterligere.

- Jeg frykter det. Det har vært gode tider en god stund, og nå begynner det å bli dårligere tider. Da får vi ofte større korreksjoner. Da skal vi ofte ned 15 til 20 prosent, sier Hermanrud.

Oslo Børs er nå ned 11 prosent siden sitt høyeste nivå noensinne, som børsen nådde i starten av oktober i fjor.

Kronen raser

Oljeprisen er dessuten ned og et fat nordsjøolje koster 63,60 dollar, det laveste siden februar.

Ved siden av det, svekker den norske kronen seg. En euro koster nå 9,76 kroner, mest siden september, mens en dollar koster 8,52 kroner, mest på halvannet år.

- Det er et veldig dårlig kroneklima, med fallende oljepris og lav risikovilje på børsene. Kronekursen er dessuten ofte svak i tiden før jul, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til Nettavisen.

KRONEFALL: Kronen faller kraftig mot euro tirsdag.

Finansnæringen er spesielt svak tirsdag, og DNB var blant de store taperne her hjemme med et fall på 2,9 prosent. Røkkes oljegigant Aker BP falt 6,6 prosent, mens Schibsteds A-aksje falt 6,9 prosent.

Den aller største taperen var det Austevoll-baserte rederiet DOF, som var ned 16 prosent.

