Kjempestort inntektsfall for Norwegian

Inntekten pr setekilometer raser for Norwegian. - Går mot underskudd, varsler meglerhus.

Inntektene pr setekilometer i Norwegian (RASK) falt med hele 20 prosent i april 2018, sammenliknet med samme måned året før.

Inntektene pr setekilometer var 0,29 kroner i april, mens kostnadene pr kilometer (CASK) ventes til 0,41 kroner, ifølge Meglerhuset Norne Securities. Det tyder på at Norwegian tapte store penger i måneden som gitt.

Meglerhuset tar til Twitter for å uttrykke sin overraskelse.

- Ouch! (...) April RASK under 75% av CASK er kanskje en Europarekord. Det går mot underskudd i 2Q18, skriver Norne på Twitter.

