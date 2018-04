Kjos kan bli tvunget til å selge Norwegian

Om aksjonærene i Norwegian ønsker å ta imot bud, kan selskapets sjef og storeier Bjørn Kjos bli tvunget til å selge. Selv sier han at han aldri har vurdert det.

Kjos, som er flyselskapets største eier, kommenterte kjøpsfrieriet fra International Airlines Group (IAG) i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling om aksjeemisjon fredag.

– Det som har interessert meg, er å drive selskapet. Jeg har faktisk aldri tenkt aksjer og salg og hva det skulle innebære, sa Kjos ifølge Dagens Næringsliv.

Torsdag kjøpte IAG, som blant annet eier British Airways, 4,61 prosent av aksjene i Norwegian. Det førte til en oppgang i aksjekursen på hele 47 prosent. IAG vurderer om de skal legge inn et formelt bud på hele flyselskapet.

Selv om styret ikke skulle ønske å selge, må de vurdere bud som kommer inn og gi en anbefaling til aksjonærene om de bør takke ja eller nei, ifølge DN. Om et bud er høyt nok, er det vanskelig for styret å ikke anbefale et bud, siden de må ta hensyn til alle aksjonærene.

Dette er krav satt for børsnoterte selskap regulert av verdipapirhandelloven og presisert i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Fredag sa Kjos at han tidligere ikke har vurdert å selge fordi det har vært for billig.

– Det finnes et ordtak om at til den rette prisen er alt til salgs, men det har jeg faktisk aldri vurdert. Min ambisjon har vært å drive Norwegian og få fram de verdiene så aksjonærene skal ha noe igjen for å satse på Norwegian, sa han til E24.

