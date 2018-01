Kjos ut mot flyordning: - Norge er den store taperen

Nektes å fly over Sibir.

– Turismen fra Asia til Norden øker voldsomt, og vi vil se kraftig vekst fremover, men Norge får altfor lite glede av det, sier Bjørn Kjos, sjef i Norwegian, på en pressemøte torsdag.

Grunnen til dette er fraværet av flyrettighetene over Sibir, som Kjos og Norwegian i land tid har forsøkt å endre. Han mener at dette gjør at Danmark, Island og spesielt Finland blir vinnere på den økte turismen fra Asia på bekostning av Norge.

- Norge er den store taperen, sier Kjos.

- Hinsides

SAS er det eneste skandinaviske flyselskapet med rett til å fly over Sibir, som følge av en 60 år gammel avtale. Ved siden av SAS, har også Finnair gode avtaler med Russland og det finske selskapet flyr turister til Norge via Helsingfors.

Norwegian, derimot, nektes å fly over Sibir, noe som gjør det vanskelig for Norwegian å starte direkteruter fra Norge til mange steder i Asia. De manglende rettighetene gjør at flyturen mellom Oslo og Bangkok blir halvannen time lenger enn det ellers hadde vært.

Han mener at turiststrømmen og verdiskapningen til Norge blir sterkt redusert som følge av dette.

- Det er helt hinsides. Til Helsingfors kommer det inn 15 millioner passasjerer i året, tre ganger så mange som til St. Petersburg, som er en mye større by. Russerne har gitt bort flyrettighetene sine til Midtøsten-selskaper og Finland. Det taper både Russland og Norge på, sier Kjos.

Dårlig år

Spørsmålet om flyrettigheter ble tatt opp mellom norske og russiske myndigheter senest i november i fjor, men forhandlingene ga ingen resultater.

Dette var langt fra den eneste nedturen Norwegian hadde i 2017.

Det siste året har Norwegian-kursen falt rundt 35 prosent på Oslo Børs, blant annet som følge av en kraftig økning i kostnadene og store forsinkelser på sommeren.

– 2017 var et drittår. Det legger vi ikke skjul på, sier Kjos til Nettavisen.

Han viser til at selskapet har slitt mye på grunn av pilotmangel og forsinkede fly.

- Vi liker ikke å ha fly på bakken på grunn av at vi mangler piloter, og at vi må leie inn fly for å få folka frem, sier han.

