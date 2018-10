Kjæresten advarte Espen om det enorme overforbruket: - Du drar henne ned i gjørma

Paret fikk urovekkende nyhet om brusforbruket sitt.

Espen (27) og kjæresten Rose (20) fra Hitra bor med sin tre år gamle sønn i Espens barndomshjem. Det står nå i fare for å måtte tvangsselges, da Espen har mistet kontroll på økonomien og har opparbeidet seg en skyhøy gjeld.

Det kommer tidlig frem i ukens «Luksusfellen»-episode at Espen er den store overforbrukeren, som lar pengene fly når han får lønn, på tross av sin godt betalte jobb som driftstekniker. Pengene blir brukt opp i løpet av to-tre dager, etter lønning.

Hørte ikke på kjæresten

Innkjøp av en ATV, verktøy til 200.000 kroner, ipader og en TV er noen av Espens nylige utgifter, fremfor å betale regninger. Rose er heller ikke helt uskyldig med tanke på forbruket, da hun har brukt store summer på innkjøp av interiør fra ulike butikkjeder.

Rose gjør det klart i programmet, som sendes på TV3 onsdag kveld, at hun har bedt Espen slutte å sløse bort så mye penger, men hun ble aldri lyttet til. Derfor bestemte hun seg for å kontakte ekspertene i «Luksusfellen».

KAN MISTE HUSET: Espen og Rose står i fare å måtte tvangsselge huset, med mindre de får betalt ned mye av gjelden deres raskt.

Brast sammen under konfrontasjon

«Luksusfellen»-ekspertene, Cecilie Lynum og Magne Gundersen, fikk seg et skikkelig sjokk da de gikk gjennom Espens økonomiske forbruk. Det viste seg også at Espen hadde godt over en million kroner i gjeld. Nøyaktig var den på 1.150.000 kroner, hvis man ikke regner med boliglånet.

- Har det aldri slått deg at du skal nedbetale dette her? Prøvde du noen gang å stoppe han, Rose? undret ekspert, Magne Gundersen, i programmet (se video helt øverst i saken).

EKSPERT: Magne Gundersen.

Rose fortalte at hun hadde sagt ifra til kjæresten mange ganger, men at han ikke ville høre på henne. Hun var tydelig preget av situasjonen.

Ekspertene hadde også funnet ut at Espens svake økonomi hadde ført til at Rose og hennes søster måtte ta opp et billån på parets to biler. Det reagerte Gundersen og Lynum sterkt på.

- Du burde høre mer på Rose. Du har vært med på å dra henne ned i gjørmen her.

- Hun måtte ta opp et dyrt lån for at du skulle få deg en fin Audi og hun måtte få med søsteren sin som medlånetager, konstaterte Lynum frustrert på Roses vegne.

Espen bedyret at han endelig hadde forstått for ille situasjonen var for ham, etter konfrontasjonen. Han fortalte at hans verste frykt var at Rose og guttungen skulle forlate ham.

Får sjokkerende nyhet: - Galskap



I programmet blir Lynum tydelig frustrert over at Espen og Rose bruker utrolig mye penger på unødvendige ting. For å tydeliggjøre hvor mye de sløser årlig, bestemte hun seg for å vise dem alt fysisk (se video like over). En av stasjonene hun viste frem handle om overforbruket på mat, som lå på 114.000 kroner.

OPPGITT: Cecilie Lynum fikk raskt øye på hva Espen og Rose brukte for mye penger på.

Paret svarte med å forklare at mye av matbudsjettet gikk på snus og brus. Da kom Lynum med en beskjed om at de to forbruksvarene ikke var tatt med i matbudsjettet.

- Snus og brus har vi tatt vekk, forklarte Lynum, før hun gikk videre.

Det største sjokket for paret kom når de ble vist hvor mye brus de drikker i året. Espen og Rose ble stående ovenfor 700 flasker med Pepsi Max. De ble tydelig oppgitte over å forstå at de bruker 19.000 kroner årlig på en brustype.

- Det er galskap, konstaterte Espen frustrert.

Hvordan det vil gå med Espen og Rose i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.

