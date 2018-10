Klagestorm mot NRK over Civita-leder Kristin Clemet som valgkommentator

Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator på valget i Sverige, ifølge Klassekampen.

Den tidligere Høyre-statsråden og NHO-direktøren Clemet var en av to kommentatorer på valgdagen 9. september.

– Når NRK bruker folkets lisenspenger på å framheve en representant for reder­næringa og Norges rikeste menn som en slags uhildet ekspert, er det bare bra med folkelig engasjement, sier leder Magnus Marsdal av Manifest Tankesmie, som er venstre­sidas motstykke til Civita, til Klassekampen.

Ifølge avisen startet Rødt en kampanje på sin lukkede Facebook-side i kjølvannet av NRK-sendingen. 75 av klagene innsendt til Kringkastingsrådet var et resultat av denne, ifølge partiets pressesekretær Iver Aastebøl. Han understreker at det var ingen hemmelig aksjon.

Clemet, som selv har sittet åtte år i Kringkastingsrådet, mener hun ikke bør være diskvalifisert til å stille som ekspertkommentator bare fordi hun er leder av Civita.

– Denne måten å organisere en kampanje på synes jeg framstår som useriøs. Jeg merket også på Twitter at mange av dem som klaget ikke hadde sett på programmet selv engang. Det blir jo veldig trist om resultatet skulle bli at NRK bare kan bruke egne folk til å kommentere, sier hun.

I etterkant av det svenske valget skrev Kristin Clemet følgende på Facebook:

- Noen mener at det var galt av meg å si at vi må være forsiktige med å sammenligne Sverigedemokraterna (SD) og Fremskrittspartiet (Frp), og at det var galt av meg å sammenligne SD og Vänsterpartiet (V). Men grunnen til at man ikke uten videre kan sammenligne SD og Frp er at SD har en nynazistisk opprinnelse, mens Frp har opprinnelse som et skatteprotestparti. Dette er et faktum, og det er relevant, fordi det i stor grad er SDs opprinnelse som nå gjør det så vanskelig for de andre svenske partiene å ha noe samarbeid med dem, skriver Clemet blant annet.

