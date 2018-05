Klassekampen: Forsvaret vil opprettholde driften på Andøya

Forsvaret jobber med en beredskapsplan der driften på Andøya flybase opprettholdes, ifølge Klassekampen.

Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra NATO i en krisesituasjon. Det skal Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ha slått fast i et hemmeligstemplet dokument avisen har fått tilgang til.

Regjeringen vil spare 4 milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Forsvarets overvåkingsfly til Evenes.

I dokumentet skal det stå: «Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke».

Dersom FOH får gjennomslag for å opprettholde Andøya som beredskapsbase, forsvinner dermed store deler av de planlagte innsparingene, skriver Klassekampen.

Sjef for FOH, Rune Jakobsen, ønsker ikke å kommentere dokumentet, men sier at «fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte».

Flere partier har krevd ny gjennomgang av saken om nedleggelsen av flybasen. Onsdag skal Aps stortingsgruppe avgjøre om beslutnings­grunnlaget var godt nok.

