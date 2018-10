Klesbutikken Grim legger ned etter 23 år

De to butikkene i Oslo sentrum må gi opp. - Konkurransen er blitt mye tøffere på bare noen få år, sier daglig leder.

- Vi legger ned begge butikkene fra første desember. Vi får det ikke til å gå helt opp i et lengre perspektiv, sier Torgeir Hansen, daglig leder i for Grim, til Nettavisen.

Det betyr at ni personer, hvorav to heltidsansatte, mister jobben hos Grim, som har holdt åpent siden 1995.

- Konkurransen er blitt mye tøffere på bare noen få år. Konkurransen fra norske kjeder og netthandelen kunne vi nok stått i mot, men når leverandørene våre også åpner opp egne butikker i Oslo blir situasjonen ekstra utfordrende. Det gjør noe med motivasjonen, sier Hansen.

Omsetningsras

Begge Grim-butikkene ligger i Kvadraturen i Oslo, i Prinsens gate og Kirkegata, like ved Karl Johan. Der flyttet de etter at Grim måtte forlate lokalene i Nygata like ved Oslo City og Oslo S i februar 2017.

I Nygata var butikken blant Skandinavia største uavhengige butikker for gatemote og sneakers. I Kvadraturen ble omsetningen bare en brøkdel av hva den var på i de gamle lokalene.

- Sjokket ble stort for oss da vi åpnet opp i Kvadraturen. Trafikkgrunnlaget til butikkene ble som dag og natt etter at vi flyttet bare 300 meter. Det var som å starte på nytt, sier Hansen.

OPPHØRSSALG: Grim selger nå ut varene.

Konkurranse fra merkevarebutikker

Området rundt Karl Johan er blitt fylt opp med spesialbutikker fra kjente merkevarer, som Adidas, Nike, Vans, Fred Perry og Samsøe & Samsøe. Dette er merkevarer Grim selger og har vært med å bygge opp i Norge.

- Situasjonen nå er så tøff for alle som driver retail, og heller ikke kjedene slipper heller unna. Leverandørene må tilby limiterte produkter til både kjedene og leverandørenes egne butikker, sier han.

Hansen sier dessuten at det blir vanskelig å i det hele tatt få tak i de rette produktene.

- Selv om vi ser det er ting vi kan selge, så får vi ikke tak i det. Du blir sakte, men sikkert kvalt. Det er en tøff konkurransesitusjon, sier han.

Bygget opp merkevarer

Grim ble startet opp for 23 år siden, og har bidratt til å bygge opp kjente merkevarer som Fred Perry, Carhartt, Vans, Converse og «old school»-produktene til Adidas og Nike.

- Det er merkene som er bjelkene i våre butikker. Mye av det vi har jobbet med er nå blitt «kjempehot», sier Hansen.

Som Nettavisen har skrevet tidligere, sliter mange butikker i Oslo sentrum med nedgang på grunn av langt færre mennesker. Hansen synes imidlertid det er vanskelig å sammenlikne tall for egen del, ettersom han bare har vært halvannet år på sin nåværende plassering.

- Vi merker at en større andel av de som kommer innom er turister, men det kan skyldes at vi nå ligger i Kvadraturen. Vi har ikke så mye sammenlikningsgrunnlag. De som er på Karl Johan merker nok mer av det som skjer der, sier Hansen.

Vanskelig område

Han understreker at Kvadraturen, strøket fra Karl Johan til Akershus Festning, som utgjør «gamlebyen» i dagens Oslo, er et vanskelig område å drive butikk.

- Det er et tøft område og du har ikke det samme trafikkgrunnlaget som vi hadde i Nygata. Jeg har tro på Kvadraturen og jeg vil gjerne være en del av en bydel som er veldig flott, og jeg tror det er et område som kommer, sier Hansen.

Han innrømmer at det blir vemodig å stenge dørene om seks uker.

- Det er tull å si noe annet. Jeg valgte å avslutte før det ble for kritisk, men jeg tror fortsatt på konseptet Grim og sier at jeg bare tar en pust i bakken . Jeg vil bruke 2018 til å få på plass en partner eller to. Dersom ikke, så må jeg prøve å få meg en jobb, sier Hansen.

