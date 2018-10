Kleskjeden PM slås konkurs

Må gi opp etter kraftige underskudd.

Kjeden PM, som har vært rettet inn mot godt voksne kvinner, har slitt i lang tid. Selskapet har hatt 73 millioner i samlet underskudd før skatt de tre siste årene og nå må kjeden gi opp.

– Vi har nettopp gjennomført en total revitalisering av produktene våre, vi har utviklet et nytt og moderne butikkonsept og vi er i sluttfasen for åpning av nettbutikken vår. Vi må likevel erkjenne at markedsutfordringene har vært for store, og at vi ikke har klart å snu virksomheten raskt nok, sier administrerende direktør Marianne Bjarstad i PM Retail i en pressemelding.

Selskapet har 51 butikker og 270 ansatte. Selskapet hadde en omsetning på 281 millioner kroner i fjor.

Ifølge pressemeldingen har selskapet over lengre tid jobbet med å få ta i en ny eier av kjeden. Det er har ikke lyktes, selv om «flere aktører har vist interesse for å overta selskapet».

– Sammen med våre eiere har vi kjempet hardt for å unngå oppbud. Eierne har engasjert seg sterkt i snuoperasjonen, og de har bidratt til et konstruktivt samarbeid med vår långiver, sier Bjarstad.

I 2012 kjøpte oppkjøpsfondet FSN capital selskapet og fikk inn tidligere Orkla-sjef Dag som styreleder. Utviklingen har imidlertid ikke vært slik de ventet eller håpet.

- Det har vært jobbet hardt med ulike løsninger i selskapet, i styret, i banken og hos oss som eiere. Både eierne og långiverne har bidratt med ny kapital i flere omganger over de siste årene, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke klarte å komme i mål, sier Eskil Koffeld på vegne av FSN Capital Partners, investeringsrådgiver til FSN Capital III.

Hverken administrerende direktør Marianne Bjarstad eller styreleder Dag Opedal har besvart Nettavisens henvendelser mandag.

Konkursen skal nå behandles i Ringerike tingrett og da blir det utnevnt en bobestyrer, som skal bestemme hva som skjer med verdiene i selskapet.

