Klimaendringer kan gi ølmangel og sjokkpriser

Klimaendringene kan være dårlig nytt for deg som liker øl.

Ekstreme hetebølger og tørke vil fortsette å skade verdens byggavlinger. Det er svært dårlig nytt for deg som liker øl.

Sjokkpriser på øl og et betraktelig mindre utvalg. Det kan bli konsekvensene for øldrikkere i fremtiden. Forskere forventer nemlig at ekstremtørke og hetebølger vil bli vanligere på steder med byggavlinger, den vanligste kornsorten i ølproduksjon.



Les også: Her får du verdens billigste øl

Land som Belgia, Tsjekkia og Irland som er store land innen ølproduksjon, kan bli rammet meget hardt, ifølge en rapport fra internasjonale forskere.

Enorm økning i ølprisene

I rapporten argumenteres det for at det globale ølkonsumet kan gå ned med hele 16 prosent. Det er like mye som amerikanerne drikker på ett år. Prisene på en halvliter vil også øke enormt.



Beregninger i rapporten viser at halvliter-prisen vil fordobles i mange land. Det forventes at halvliter-prisen vil gå opp med helle 40 kr (!) i land som Irland, Italia og Canada.



Les også: Nordmenn har aldri drukket mer øl Beregninger i rapporten viser at halvliter-prisen vil fordobles i mange land. Det forventes at halvliter-prisen vil gå opp med helle 40 kr (!) i land som Irland, Italia og Canada.



Vil påvirke livskvaliteten Forskerne bak rapporten skriver at de ikke ønsker å skremme øldrikkere, men heller fortelle at klimaendringer virkelig kan ramme hardt på flere måter.









Les også: Forskere advarer: Et par glass rødvin om dagen, er farligere enn du tror



– Målet med studiet er ikke å oppmuntre folk til å drikke mer i dag. Studiet prøver å fortelle at klimaendringer vil påvirke livskvaliteten, sier Dabo Guan, professor i klimaendringer og økonomi på University of East Anglia i England, og en av forfatterne av rapporten.

Han forteller videre at det er bare en ting som gjelder, hvis man frykter for ølmangel og sjokkpriser i fremtiden.

– Hvis du ikke ønsker dette, hvis du fortsatt vil kose deg med noen halvlitere, må du bidra i kampen mot klimaendringer. Vi må alle jobbe sammen i kampen mot klimaendringer, fastslår Guan.

Mest sett siste uken