Knallhardt oljeoppgjør: - Ap på Vestlandet har kapitulert

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø mener Arbeiderpartiets vestlendinger svikter «oljå»: - Det er oppskriften på undergang for næringen.

I forrige uke sa Arbeiderpartiets (Ap) klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide at partiet ikke kunne frede oljedebatten i partiet. Barth Eide åpnet for å diskutere leterefusjonsordningen (se faktaboks).

Ap-leder Jonas Gahr Støre var raskt ute med å avlyse oljedebatten ved å understreke at partiet ikke hadde noen planer om å endre dagens oljeskattregime.

Høyre-politiker og rogalending Aleksander Stokkebø mener imidlertid at Barth Eides utspill tyder på at det gynger i grunnmuren til Arbeiderpartiets oljepolitikk, og gir Aps vestlendinger skylden.

- Jeg mener at det Oslo-dominerte Arbeiderpartiet har tatt over styringen, mens Ap på Vestlandet og i Rogaland har kapitulert. Jeg har over tid observert at det er helt taust fra Rogaland Aps representanter på Stortinget, og at kreftene som ønsker nedleggelse av oljenæringen tar en stadig større del av debatten, sier Stokkebø til Nettavisen Økonomi.

Fakta: Leterefusjonsordningen

- Leterefusjonsordningen ble innført for å gjøre det lettere for små- og middels store oljeselskaper å lete på norsk sokkel. - I dag tar staten 78 prosent av regningen for oljeselskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd. - I 2017 betalte staten ut i alt 3,3 milliarder kroner via ordningen, ifølge Skatteetaten.

- Taler knapt positivt om næringen på eget initiativ

Stokkebø mener spesielt Ap-politikerne fra olje- og gassfylket Rogaland ikke markerte seg da Barth Eide åpnet for å diskutere oljeskatten.

- Jeg har ennå til gode å se at Vestlandets Ap-representanter virkelig står opp for næringen på Stortinget. Min bekymring er at arbeiderne taper kampen om arbeidsplassene i Norges største og viktigste næring, sier stortingsrepresentanten fra Høyre.

- Men bør det ikke være takhøyde for debatt og diskusjon innad i et parti?

- Klart det, men da må de som representerer landsdelen der næringen er så fremtredende svare med å stå opp for arbeidsplassene. Fra utsiden ser jeg at dem som taler for endringer kommer med stadige utspill, mens politikerne fra Vestlandet knapt taler positivt om næringen på eget initiativ, sier Stokkebø.

24-åringen selv mener han er blant de eneste på Stortinget som er en uttalt forkjemper for oljenæringen.

- Det virker som om de fleste ikke vil ta i oljenæringen med en klype engang, fordi det i enkelte kretser er upopulært, sier Stokkebø.

Ap-topper fra Rogaland: - Velgerne lar seg ikke lure

Hege Haukeland Liadal er nestleder i Rogaland Ap og Arbeiderpartiets oljepolitiske talsperson. Hun mener representanter både lokalt i Stavanger og i Rogaland var raskt ute og fulgte opp Barth Eides utspill.

- Derfor faller Stokkebøs påstander på sin egen urimelighet. Vi har et tydelig vedtak fra landsmøtet om å skape forutsigbarhet for dem som jobber i næringen, som vet at Norges største parti ikke har noen plan om å kutte i ordningen, sier Liadal.

- Leterefusjonsordningen betyr «ingenting» for Equinor, men for små- og mellomstore selskaper betyr den mye. Rogaland Ap er opptatt av mangfold på norsk sokkel, og da er det viktig å få frem selskaper i alle størrelser, sier oljepolitisk talsperson Hege Haukeland Liadal (Ap).

- Mener du at Rogaland Ap har vært en tydelig forkjemper for oljenæringen?

- Ja. Barth Eides initiativ ble raskt skutt ned av Støre og andre, men vi må ikke være redde for å ta opp debatten om oljepolitikken. Den skjerper oss som er tilhenger av forutsigbarhet for olje- og gassnæringen. Vi mener langsiktighet må legges til grunn og at vi må ha tett dialog med næringslivet, sier Liadal.

- Er det forskjell på Arbeiderpartiet på Vestlandet og Østlandet når det gjelder oljepolitikk?

- Ja. Det ser vi på landsmøtene og innspillene som kommer inn der. Ungdomspartiet AUF og flere lokallag på Østlandet er for eksempel for innskjerpinger i oljepolitikken og at vi må omstille oss på andre måter enn det vi på Vestlandet mener er riktig, sier stortingsrepresentanten.

Stavanger Arbeiderpartis ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun mener Stokkebø forsøker å konstruere en konflikt som ikke finnes i Arbeiderpartiet.

- Jeg tror folk skjønner at Stokkebø her forsøker å bære havre til en død hest. Velgerne lar seg ikke lure, sier Nordtun, som står fast på at Ap vil sikre forutsigbarhet for oljenæringen av hensyn til arbeidsplasser og fremtidig verdiskapning.

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat Stavanger Arbeiderparti, mener det er viktig å sikre oljenæringen gode vilkår slik at den kan utvikle grønnere utvinning: - Denne omstillingen er det viktig å løfte fram internt og tverrpolitisk, sier Nordtun.

Mener utenlandske selskaper følger debatten

- Prøver du å konstruere en konflikt som ikke finnes, Stokkebø?

- Uttalelsene til Nordtun viser at hun ikke forstår konsekvensene av de signalene Ap sender. Selskaper som vurderer om de skal investere på norsk sokkel eller i utlandet, ser på politisk risiko. Når Ap, landets største opposisjonsparti, gynger i grunnmuren, er det sett på som potensiell risiko for selskapene. Uttalelsene til Barth Eide skaper usikkerhet og uforutsigbarhet, sier Stokkebø.