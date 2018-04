Knalltall for DNB

Løfter seg på gode utsikter for norsk økonomi.

Saken oppdateres.

DNB la frem sterke tall torsdag, drevet av gode utsikter i økonomien.

Selskapets resultat etter skatt endte på 5,65 milliarder kroner, mot 4,87 milliarder i samme kvartal i fjor.

Netto renteinntekter var ni milliarder kroner, mot 8,5 milliarder kroner i fjor, først og fremst på grunn av høyere utlånsvolumer og lavere innlånskostnader. De totale inntektene var 11,9 milliarder, mot 11,9 også i fjor.

Med totale inntekter på nesten tolv millioner og et nettoresultat på 5,7, betyr det at for hver krone DNB får inn, går 50 øre rett på bunnlinjen.

Lyse utsikter

Banken skriver at lyse utsikter for norske bedrifter og privatpersoner gjør at banken bokfører et godt resultat.

- Vi er veldig fornøyde med resultatet og særlig at vi nærmer oss målet vårt for avkastning. Vi skal fortsette å utvikle de beste kundeopplevelsene for norske forbrukere. For å kunne levere på det er det også viktig at DNB er et attraktivt alternativ for investorene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Optimisme

Banken har lave tap på utlån i første kvartal. Noen av nedskrivningene som tidligere er blitt gjort, er dessuten tilbakeført. DNB skriver at dette først og fremst gjelder oljerelatert virksomhet.

- Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert. For DNB gjør det at storkundeområdet har størst økning i fortjeneste blant våre forretningsområder, sier Rune Bjerke, DNBS konsernsjef, i en kommentar.

