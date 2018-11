KNM Helge Ingstad: - Jeg var 10 centimeter å bli revet i stykker

Svært dramatisk beskrivelse av hva som skjedde da fregatten kolliderte med tankskipet.

(BA): Et familiemedlem av en menig om bord i KNM Helge Ingstad har publisert et innlegg åpent på Facebook, der den unge mannen beskriver hans opplevelse av kollisjonen.

Den er svært dramatisk.

– Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust, forklarer han, skriver BA.

Måtte hoppe opp til dekket over

Videre forteller han at dekket over var borte. Vannet rundt ham var dekket av fuel og han måtte kjempe mot klokken for å ikke få elektrosjokk av høyspentkabler i vannet.

For å komme ut av vannet måtte de stå på kanten av skroget og hoppet opp til dekket over. Derfra klatret de inn et hull for å komme på innsiden.

– Jeg melder P-kontroll og blir brakt til saniteten hvor jeg kjapt blir behandlet for mine skader. Da jeg var behandlet tok jeg hånd om de andre på sykestuen. Ikke lenge etter ble det slått «Forlat fartøyet rulle».

Her ble mannskapet reddet fra havaristen.

Det var aldrimer.no som omtalte saken først.

Familiemedlemmet som publiserte innlegget, avviser å svare på flere spørsmål fra BA.

– Jeg har ikke noen kommentar utover det som står der.

Han opplyser imidlertid i innlegget at han selv er tidligere marineoffiser gjennom 28 år.

– Alt rundt meg veltet

Også andre som var om bord har fortalt om sine opplevelser. Lege og tannlege Lam Van Nguyen (33) fra Lillestrøm var ute på vaktrunden i fregatten da kollisjonen skjedde.

– Alt rundt meg bare veltet, og jeg skjønte i løpet av sekunder at dette var alvor, fortalte Lam Van Nguyen til Romerikes Blad torsdag.

Om bord i KNM Helge Ingstad var det 137 besetningsmedlemmer, mens i fraktskipet Sola TS hadde et mannskap på 23.

Årsaken til sammenstøtet er foreløpig ikke kjent, men både havarikommisjonen og politiet etterforsker ulykken.

OVERSIKTSBILDE: Fregatten KNM Helge Ingstad ligger med slagside etter en kollisjonen med tankbåten Sola ved Stureterminalen i Øygarden.

