Knut Arild Hareide solgte huset til langt over takst

KrF-leder Knut Arild Hareide og kona Lisa Marie Hareide fikk god gevinst på boligsalget.

Totalt fem budgivere knivet om eneboligen på Grefsen med en prisantydning på 16 millioner kroner, skriver Nordre Aker Budstikke.

Les også: Knut Arild Hareide selger huset

Budrunden på huset som sto nytt i 2013, endte til slutt på 17.650.000 kroner.

- Grunnen til at eiendommen gikk så høyt over prisantydning, tror jeg blant annet er fordi denne boligen er i tipp topp stand og fresh, og med god beliggenhet. Og at den har nærhet til mange tilbud, noe som betyr mye for mange. I dette området er det ofte eldre eiendommer med oppussingsbehov til salgs, nå kom det en så godt som ny bolig, og det er populært, sier eiendomsmegler Bettina Due i DNB Eiendom til Nordre Aker Budstikke.

Les også: Carina Olset selger leiligheten

KrF-leder Knut Arild Hareidehar tidligere sagt til VG at familien selger huset, som de har bodd i siden 2014, fordi den er i største og dyreste laget.

- Hovedgrunnen til at vi ønsker å selge er at vi i dag bor i et hus som vi synes er i største og dyreste laget. Vi er en småbarnsfamilie med kun én inntekt, og et salg vil redusere huslånet vårt og våre totale bokostnader», skrev han i en tekstmelding til VG da huset ble lagt ut for salg.

Les også: Vil ha 55 millioner for bolig: - Det er ikke dyrt

- Svakere august enn normalt

Onsdag viste nye tall fra Eiendom Norge en unormalt flat boligprisutvikling i august.

Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,8 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent, viser tallene.

- I august var det en moderat boligprisutvikling både nasjonalt og i de store byene. Prisutviklingen for landet under ett er svakere enn hva som har vært normalt i august de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge til NTB.

Et marked i balanse

– Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, fortsetter han.

Totalt er boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

I august ble det solgt 9.453 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i august 2018 sammenlignet med i august 2017, og akkumulert for landet under ett har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år, sier Dreyer.

I samme måned ble det lagt ut 12.754 boliger for salg, noe som er 7,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Ned i Oslo

I Oslo og Bergen gikk boligprisene ned i løpet av august, med henholdsvis 0,1 og 0,9 prosent. Begge steder var dette en ventet korreksjon, ettersom de hadde solid prisvekst i juli.

Prisene steg i Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger. Kristiansand hadde sterkest prisutvikling med en oppgang på 2,4 prosent. Størst fall hadde Bergen.

Dreyer forventer at boligprisene vil fortsette å holde seg relativt stabile i tiden framover.

Mest sett siste uken