Kollaps i Bitcoin-kursen er svært gode nyheter for mange

Datautstyr er igjen tilgjengelig for vanlige folk - og prisene synker.

Den ekstreme økningen i prisene på forskjellige former for digitale valutaer, førte til en vanvittig etterspørsel etter kraftige skjermkort rundt årsskifte fra folk som ville tjene penger på bonanzaen.

Normalt er denne typen produkter populært blant spillere og folk som jobber med grafiske programmer, men skjermkort er også veldig, veldig mye mer effektiv til å «grave» etter kryptovaluta - såkalt mining.

Har hamstret dyrt utstyr

Fordi kortene er så effektive til jobben, og verdien på valutaene har steget så kraftig, har de som har drevet med «mining» på kort tid tjent inn igjen investeringen. Derfor har mange hamstret skjermkort.

Resultatet har vært tomme butikkhyller i store deler av verden, lange ventelister og stigende priser.

Etter å ha vært nært tomt i flere måneder, er det igjen lagerførte skjermkort i norske nettbutikker.

Men denne uken har det skjedd et skifte: Komplett, som er Norges største nettbutikk, har igjen begynt å få inn store mengder skjermkort på lager.

- Ja, det ser ut til at krypto-bonanzaen er over og tilgangen på kraftige skjermkort er veldig god - det er produkter til alle. Det tar lang tid å få tilbake investeringen man har gjort, med dagens kurser, forteller kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes i Komplett til Nettavisen.

Ikke nok med at produktene igjen er tilgjengelig, men prisene synker:

- Prisene er på vei ned. Den store etterspørselen har gjort at prisene har steget, påpeker hun.

For vanskelig og for dårlig pris

For «hjemmegravere» har det i liten grad vært prisen på Bitcoin som har vært avgjørende for om man har tjent penger. Årsaken er at datautstyr for hjemmebruk nå er for svakt til å utgjøre en forskjell på den mest populære valutaen. Profesjonelle aktører har i stor grad tatt det markedet.

Derimot har det vært mulig å tjene penger på de litt mindre populære valutaene, som Ethereum, Litecoin og Dash. Utfordringen er at disse valutaene i stor grad fulgte Bitcoin-prisen på vei opp, men så har falt mer enn Bitcoin de siste fire måneder.

Verdien på Dash har blitt redusert med 75 prosent på fire måneder.

Bitcoin har fått skrellet bort omtrent 60 prosent av verdien siden toppen i desember. Dash har derimot falt med 75 prosent, mens Ethereum og Litecoin har falt med rundt 65 prosent fra toppnivåene.

Og selv om de fleste valutaene har steget noe de siste dagene, er det lite som tyder på at det vil hoppe tilbake til pristoppene med det første.

En dobbelt smell

Og ikke bare har prisene falt, men fordi så mange har begynt med mining, er det flere som skal dele kaka. Det har gjort at skjermkortene må gjøre mye mer arbeid for å "grave ut" like mye kryptovaluta som før.

Veksten i miningkapasitet har stoppet helt opp for den nest mest populære kryptovalutaen.

Den kombinerte effekten av at minere tjener inn mindre kryptovaluta, og at verdien på den valutaen har sunket betraktelig, gjør at det ikke gjør det like attraktivt å hamstre skjermkort.

Forsøker å dumpe utstyret

En oversikt over aktiviteten i Ethereum-nettverket at veksten helt har stoppet opp, og at mange som tidligere gravde har sluttet.

En titt på Finn.no viser også at det er til dels mye datautstyr som tidligere har blitt brukt til mining som nå er lagt ut for salg.

Et eksempel på hva som er i ferd med å skje finner man i denne annonsen, der en person selger en ubrukt løsning med hele 12 skjermkort til 79.000 kroner - med henvisning om hvor mye man kunne tjent i januar.

