Kommuneoppgjøret er i gang: Krever høyere lønn for høyt utdannede

Unio krever en økonomisk ramme på minst 3 prosent.

Unio kommune overleverte onsdag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området.

– Kampen i årets oppgjør vil stå om rammen og fordelingen av pengene, sier forhandlingsleder Steffen Handal ifølge en pressemelding fra Unio.

Arbeidstakerorganisasjonen peker på at kommunene har store utfordringer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper. De peker på at kommunene de siste årene har fått nye og kompetansekrevende oppgaver og at ambisjonene om bedre kvalitet er store innenfor blant annet helse og utdanning.

- Derfor mener vi at ansatte med høyere utdanning bør prioriteres i dette oppgjøret for å sikre kommunene den kompetansen de trenger framover. Det må gjennom avtaleverket stilles krav til at kommunene mer aktivt må bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte fremfor å tilsette ukvalifiserte eller la stillinger stå tomme, sier Handal.

Kamp om fordeling

Han mener derfor at kampen i årets oppgjør vil stå om fordelingen av pengene.

Kvinnedominerte yrkesgrupper som barnehagelærere, lærere, sykepleiere og andre helsearbeidere med høyere utdanning i kommunal sektor, har over lang tid hatt et for lavt lønnsnivå og en dårlig lønnsutvikling, mener forhandlingslederen.

– For Unio er det viktig at vi viderefører det vi fikk til i forrige hovedoppgjør, nemlig at alle kommunalt ansatte med høyere utdanning er plassert i en gruppe med en egen lønnsmasse og lønnsstatistikk. Dersom denne gruppen ikke prioriteres, vil kvaliteten i de kommunale tjenestene svekkes, sier forhandlingslederen.

Krever reallønnsvekst

Oppgjøret i privat sektor endte med en lønnsvekst på 2,8 prosent. Unio kommune krever en økonomisk ramme på minst 3 prosent.

– Resultatet i privat sektor er normgivende, men hvis kommunal sektor skal løse sine utfordringer må den ha mer, mener Handal.

Handal peker på at lønnsveksten har vært relativt lav gjennom flere år, og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Han mener det er rom for god reallønnsutvikling når norsk økonomi er i bedring.

– Derfor krever vi reallønnsvekst for alle våre medlemmer, sier forhandlingslederen.

Vil ha partssamarbeid

Pensjonsreformen som Stortinget vedtok i 2009, fører til at arbeidstakerne må stå lenger i jobb. Derfor krever Unio kommune at det settes i gang et partssamarbeid om hvordan det skal legges til rette for at alle yrkesgrupper skal ha reell mulighet for et lengre yrkesliv.

For første gang kan arbeidstidsavtalen for barnehagen (Sentral forbundsvis særavtale 2201 – Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager) tas med inn i hovedtariffoppgjøret. Det ble brudd i forhandlingene tidligere i år. Unio avventer behandlingen i en nemnd, og sier de vil komme tilbake med krav vedrørende arbeidstid i barnehage under forhandlingene.

KS håper på løsning

Forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, sier han håper partene blir enige.

- Et hovedtariffoppgjør i vår sektor er uhyre komplisert, med mange parter som har ulike og til dels motstridende interesser. Det vi likevel har felles, og det er viktig, er vissheten om at Norge trenger en effektiv, veldrevet og kompetent kommunal sektor, som skal levere gode velferdstjenester til innbyggerne. Ikke minst blir dette avgjørende når vi vet at veksten i de offentlige inntektene går ned, samtidig som innbyggernes krav og forventning til kommunale tjenester øker. Vårt mål er at dette hovedtariffoppgjøret skal bidra til å styrke kommunene og fylkeskommunene både som tjenesteytere og som attraktive arbeidsplasser, sier Gangsø ifølge en pressemelding fra KS.

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24:00.

Unio krever

lønnsforhandlinger for ansatte med høyere utdanning i gruppe 2 basert på egen lønnsmasse og lønnsstatistikk



generelt prosenttillegg



andre sentrale tiltak som bidrar til å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig og etterspurt kompetanse



partsarbeid om hvordan det skal legges til rette for at alle yrkesgrupper skal ha reell mulighet for et lengre yrkesliv







Om Unio kommune

Unio kommune forhandler på vegne av 133 000 medlemmer.



Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2018:



Utdanningsforbundet 93.423



Norsk Sykepleierforbund 32.392



Forskerforbundet 387



Norsk Fysioterapeutforbund 2184



Det norske maskinistforbund 337



Akademikerforbundet 1656



Norsk Ergoterapeutforbund 1644



Norsk Radiografforbund 23



Presteforeningen 7



Det norske Diakonforbund 17



Bibliotekarforbundet 925



Forhandlingsleder for Unio kommune er Steffen Handal.



