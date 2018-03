Konkurransetilsynet frykter dyrere bensin: Ber bilistene ta affære

Nå er det ekstra viktig å fylle tanken mens prisen er lav.

- Vi oppfordrer bilistene til å være våkne og fylle tanken når de ser at det er billigst. Slik ser kjedene at det lønner seg å være billigst, og da vil de også kjempe for å være det, sier Sigurd Birkeland, seniorøkonom i Konkurransetilsynet, til Nettavisen.

I lang tid var det slik at norske drivstoffpriser gikk i et fast mønster. Prisen var på sitt laveste hver mandag morgen og torsdag morgen. Deretter ble prisene justert kraftig opp, for deretter å falle igjen frem til neste bunn.

Dette mønsteret ble brutt i desember i fjor.

BØR FOLK FØLGE MED: Sigurd Birkeland, seniorøkonom i Konkurransetilsynet.

- Fra desember varierte det fra uke til uke hvilke dager som kjedene satt opp drivstoffprisene. Vi ser at det sammenfaller i tid med Cirkle Ks nye prisstrategi, sier han.

Circle K gikk bort fra mønsteret med prisbunner hver mandag og torsdag morgen i slutten av november i fjor.

Kan øke

Bensinprisene er ennå ikke falt inn i noe nytt mønster, og i en slik overgangsfase mener han faren er betydelig for at prisene vil øke hvis ikke bilistene følger med.

- Vi frykter at det kan etablere seg et nytt mønster på et høyere prisnivå enn det har vært og det vil være til skade for forbrukerne, sier Birkeland.

Faste prishevinger

Han understreke at Konkurransetilsynet ikke var fornøyd med den gamle regimet, der det nesten alltid lønte seg å fylle bensin mandag morgen.

- Vi oppfattet prissyklusene som var tidligere som et uttrykk for at det var for svak konkurranse i drivstoffmarkedet. Man kunne sett for seg at folk handlet på autopilot mandag morgen siden man uansett regnet med at det var billigst da. Det stimulerer ikke til mye konkurranse, sier Birkeland.

Han mener imidlertid at de faste prishevingene var et enda større problem.

- Enda verre er det at kjedene gjennom stilltiende koordinering klarte å øke prisene to ganger i løpet av uken og på den måten «restarte» konkurransen to ganger hver uke. De prisoppgangene er et uttrykk for dårlig konkurranse, sier han.

Uviss fremtid

Han sier at det fortsatt er uvist hvordan fremtidens prisregime vil se ut på norske bensinstasjoner.

- Den endringer som skjer nå håper vi kan føre til økt konkurranse hele uken, men vi er spent på utfallet. Nettopp derfor er det viktig at bilistene følger med nå og fyller tanken når prisene er lavere, sier Birkeland.

Han sier at i forskjellige land er det forskjellige mønstre for pristopper.

- I Danmark settes prisene opp hver dag klokken ti, i noen land er det en pristopp i uken, i andre hver tiende dag. Hva som vi vil få i Norge er fortsatt uvisst, sier Birkeland.

«Mandag morgen» hele uken

- Kan vi få en situasjon hvor prisene er på et lavt nivå, et «mandag morgen»- nivå, hele uken?

- Mange steder vil det være mulig, selv om vi ikke vet om det er bærekraftig. Bensinstasjonene selv har påstått at de taper penger da, sier Birkeland.

Konkurransetilsynet har også hentet inn data fra januar og februar, men Birkeland sier at det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan utviklingen har vært så langt i år.

- Det er for tidlig å si noe sikkert, men det er tydelig at at stasjonene ikke har falt tilbake i det gamle mønsteret, sier han.

Synlige

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K understreker at det fortsatt er tøff konkurranse mellom kjedene.

- Kjedene kriger som før og prisene lokalt er fortsatt bestemt av lokal konkurranse. Forskjellen er at prisene svinger mindre. Vi ser at flere og flere handler drivstoff på andre dager enn søndag og mandag, selv om det også tar tid å endre et handlemønster, sier Hansen.

Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Han påpeker at drivstoffprisene er veldig synlig på norske veier.,

- Bensin og dieselprisen er synlige i over 1500 prismaster langs norske veier. Det er neppe noen forbrukerpris som er så synlig enn drivstoffprisen. Det er lett å forholde seg til hvor man skal handle og det bidrar til at konkurransen er tøff, sier Hansen.

Blant mottakelse

Han sier at drivstoffprisene i snitt er lite endret. Circle K reduserte makspris med en krone i slutten av november, men etter det har de fått økte avgifter og økt krav til biodrivstoff ved nyttår.

- I tillegg har kostprisen i det internasjonale markedet svingt en del siden desember, men nå er vi på omtrent samme prisnivå, sier han.

- Tjener det mer på drivstoff nå som prisene er jevnere?

- Det er for tidlig å si noe om, vi har tatt ned maksprisene betraktelig, men vi gjorde ikke dette for å ha bedre inntjening, men for å redusere prissvingingene.

- Hva er responsens blant kundene til endringen?

- Vi har inntrykk av at de fleste er glade for å slippe jojoprisingen som har forsterket seg de siste årene. De som ikke liker jevnere priser er nok de som har hatt anledning til å planlegge fyllingen av drivstoff til søndag kveld og mandag morgen. Men slik vi ser det er de i et mindretall, sier Hansen.

Kundene ønsket endring

Bakgrunnen til endringen var et ønske om å bryte det gamle mønsteret der drivstoffprisene svingte mye gjennom uka.

- I fjor høst gjennomførte vi en undersøkelse som viste flertallet av bilistene ønsket å fylle drivstoff når det passer dem best, i stedet for på et spesifikt tidspunkt. Det var et viktig signal for oss. Vi ikke har sluttet å senke prisene, vi har endret når og måten vi setter nye veiledende priser på, sier han.

