Konkurransetilsynet godkjenner Telias oppkjøp av Get

Telekomselskapet Telia får Konkurransetilsynets tillatelse til å kjøpe TV- og bredbåndsleverandøren Get TDC Norge.

Tilsynet viser til at de to selskapene i liten grad møter hverandre som konkurrenter i det samme markedet – i og med at de har det viktigste av sine virksomheter på forskjellige områder. Derfor blir oppkjøpet godkjent, selv om begge aktørene er betydelige i det norske markedet for elektronisk kommunikasjon.

Telia har i Norge hovedsakelig virksomhet innen mobil- og fasttelefoni. Get TDC Norges hovedvirksomhet i Norge er innenfor fast bredbånds- og TV-distribusjon, men selskapet har også noe virksomhet innen mobil- og fasttelefoni, heter det i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

Konklusjonen er at oppkjøpet i mindre grad vil begrense konkurransen i markedet.

– Konkurransetilsynet er generelt sett bekymret for konkurransesituasjonen i det norske mobilmarkedet. Vi har derfor gått grundig til verks for å undersøke de konkurransemessige virkningene av at Telia kjøper Get TDC Norge. Blant annet har vi gjennomført en omfattende informasjonsinnhenting blant nærmere 40 kunder og konkurrenter, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Det sammenslåtte selskapet vil ha rundt 2,3 millioner mobilkunder, og rundt 1,8 millioner mennesker vil være brukere av bredbånd- og TV-tjenestene til Get og TDC hver dag.

