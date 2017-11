Økonomer: En god idé å selge seg ut av olje

Norges Bank ber regjeringen om lov til å selge unna olje- og gassaksjer i oljefondet. En god idé, mener flere økonomer.

– Jeg synes det er en god idé som et tiltak for å redusere risikoen, sier oljeøkonom Jørgen Juel Andersen ved BI til NTB.

Norges Bank foreslo torsdag å ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen for oljefondet. Det vil redusere sårbarheten for et varig fall i oljeprisene, mener banken.

ANDERSEN: Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI.

– På høy tid

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er på høy tid med en slik anbefaling.

– Dette er noe mange økonomer har foreslått i lang tid, og noe jeg synes er en god idé. Det var på høy tid, men bedre sent enn aldri, sier Holden til E24.

HOLDEN: Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Han mener man må se på risikoen knyttet til fremtidig verdi av oljefondet, inkludert oljeinntektene som skal overføres til fondet i fremtiden. Hittil har man sett på risikoen i oljefondet isolert, skriver E24.

– Kan være fornuftig

Også økonomiprofessor Hilde Bjørnland tror det kan være fornuftig å selge seg ut.

– I utgangspunktet ville jeg ikke trodd at verdien på oljeselskapene i så stor grad var påvirket av oljeprisen at det burde bety at man skulle ta dem ut av referanseindeksen. Men jeg tar til etterretning at Norges Bank nå har nye analyser, sier hun.

BJØRNLAND: Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

Bjørnland satt i det regjeringsoppnevnte Mork-utvalget som i fjor vurderte aksjeandelen til oljefondet, formelt Statens pensjonsfond utland. Utvalget fant da at det ikke var særlig stor sammenheng mellom oljepris og verdien på oljeselskapene.

– Men siden da har vi jo sett store svingninger i oljeprisen. Ved store fall er vi sårbare. Det kan være rimelig å gjøre noen grep dette basert på en samlet risikovurdering. Det er jo ingen tvil om at Norge har en høy eksponering mot olje, sier Bjørnland.

– Ikke bevist



THORBURN: Professor Karin S. Thorburn ved Norges Handelshøyskole

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) er derimot mer kritisk. Thoburn, som også satt i Mork-utvalget, påpeker overfor E24 at det hittil ikke er bevist at statens totale risiko synker dersom man selger olje- og gassaksjene.

– Dersom Norges Bank har påvist dette etter en grundig analyse, mener jeg det er fornuftig. Hvis ikke, mener jeg det bare er spekulasjon som man ikke skal drive med, sier Thorburn.

Jubler

STOKNES: Per Espen Stoknes i MDG.

Opposisjonen, miljøorganisasjoner og bistandsorganisasjoner applauderer.

– Nå må finansminister Siv Jensen og resten av regjeringen lytte til fagekspertisen. Om ikke vi får tydelige signaler om at regjeringen raskt vil følge opp anbefalingen fra Norges Bank, så kommer De Grønne til å ta initiativ til et eget forslag om dette Stortinget, sier økonom Per Espen Stoknes, som er vararepresentant for MDG til Stortinget.

– Det er også et tydelig varsku til norsk energisektor om at fornybarrevolusjonen skyter fart og omsider er på vei til Olje-Norge, sier Stoknes.

- Banebrytende klokt



ZERO-leder Marius Holm

Miljøstiftelsen ZERO mener forslaget er i tråd med anbefalingene de har delt over flere år.

– Verden er i rask endring, og det er svært risikabelt å legge for mange egg i samme kurv. Når verden beveger seg bort fra olje, bør Norge gjøre det vi kan for å redusere vår eksponering mot oljeprisen, sier ZERO-leder Marius Holm.

Greenpeace Norge omtaler forslaget som «banebrytende klokt».

– Norge er allerede altfor tungt investert i olje- og gassressurser, så et salg av oljefondets fossilaksjer vil bidra til å minske vår finansielle karbonrisiko, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen, mens Natur og Ungdom påpeker at investeringer i olje og gass er som å sette penger på at verden vil feile i omstillingen til fornybar energi.

