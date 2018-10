Økonomisk smell for Plantasjen

Den norske plante- og hagebutikkkjeden Plantasjen med stortap etter «ekstremt negativ» utvikling i sommer.

Plantasjen, som har 77 butikker i Norge, gikk på en ny smell i tredje kvartal 2018.

Nordens ledende plantekjede tapte 45 millioner kroner på driften før i årets tredje kvartal, mot et tap på sju millioner på samme tid i fjor.

- Vi hadde en ekstremt negativ salg- og resultatutvikling i juli. August og september ble det bedre enn i fjor, men det var ikke nok for å kompensere for juli, som er en veldig viktig måned for Plantasjen, sier Jonas Wiström, konsernsjef i Ratos, selskapet som eier Plantasjen, i en telefonkonferanse.

Viktig måned

Plantasjen har 140 butikker i Norge, Sverige og Finland.

Ifølge rapporten til Ratos ble Plantasjen negativt påvirket av det varme været og tørken under den viktige salgsmåneden juli og omsetningen falt sju prosent.

- Det føles aldri bra å skylde på været, men vi vet alle at vi hadde ekstremt varmt og tørt vær i sommer, sier Wiström.

Ratos er allerede i gang med å snu skuta og driver nå en restrukturering av selskapet hvor de skal kutte i driftskostnader, samtidig som de gjør butikkene bedre.

- Vi investerer i butikkene våre i Norge og Sverige og kundene skal få en bedre kundeopplevelse, sier Wiström.

Opp og ned

Det er ikke første kvartal i år hvor Plantasjen har problemer. I vinter hadde selskapet en driftstap før avskrivning på 205 millioner kroner, som følge av den harde og lange vinteren.

Til tross for svake tall i to av tre kvartaler, går Plantasjen med pluss for helåret på hele 227 millioner kroner, takket være et kjempesterkt resultat i andre kvartal.

