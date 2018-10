Kraftig børsfall i USA

Nasdaq-indeksen stupte 4,5 prosent. Dow Jones-indeksen ligger nå lavere enn i starten av 2018.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det ble en tung slutt på børsdagen i USA, og Marketwatch kaller den panikkartet.

Børsene i USA falt markant, og Nasdaq-indeksen falt hele 4,4 prosent. I løpet av onsdagen sank Dow Jones 2,4 prosent til 24.583 poeng. Den bredere indeksen S&P 500 falt 3,1 prosent til 2.656 poeng.

Begge disse indeksene ligger nå lavere enn de gjorde ved årsskiftet. S&P 500 har falt seks dager på rad.

- Vi har hatt et stort skifte de siste månedene fra en tanke om at markedet ikke kan gjøre noe feil til at markedet ikke kan gjøre noe riktig, sier Amanda Agati, investeringsstrateg i PNC Financial Services Group til Marketwatch.

Frykt for handelskonflikter trekkes fram som en av flere årsaker til børsnedgangen. Flere store selskaper har advart om økende kostnader som følge av høyere tollsatser og handelsstrid mellom USA og Kina.

Blandet resultatfremleggelse fra store selskaper, trekkes fram som en annen årsak.

Børsfallet onsdag gikk hardt ut over amerikanske teknologiselskaper, og Texas Instrument og AT&T er blant de som trekker ned onsdag

Svake boligtall har også ført til en frykt om at økende priser vil dempe den økonomiske veksten. I tillegg skaper økende inflasjon og renter bekymring.

Det usikre markedet må også se rapporter om at potensielle bomber ble sendt til blant to tidligere presidenter og CNNs kontor i New York.

