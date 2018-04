Kraftig fall i nyboligsalget

Nyboligsalget er 17 prosent lavere enn på samme periode i fjor, ifølge Boligprodusentenes forening.

Salget av nye boliger i Norge faller hele 17 prosent i første kvartal 2018, sammenliknet med samme kvartal året før.

- Vi er ikke over kneika, dette er en større nedgang enn vi hadde ventet, sier Per Jæger i i Boligprodusentenes Forening til Nettavisen.

Boligprodusentene starter også igang byggingen av langt færre boliger enn i fjor. Igangsettingen av nye boliger er hele 26 prosent lavere i første kvartal i år, mot i fjor.

De siste tolv månedene er det solgt 26.536 boliger, også det 26 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

- Det er ganske mye. Den nedadgående kurven vår fortsetter, sier Per Jæger i Boligprodusentenes forening på pressekonferansenunderstreker at den tidligere påsken bidrar til å trekke tallene ned.

Den største nedgangen er på småhus, som rekkehus, som er ned hele 39 prosent mot 1. kvartal 2017. Salget av leiligheter lå 13 prosent under fjoråret og salget av eneboliger to prosent under.

