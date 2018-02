Kraftig fall på Oslo Børs

Global markedsuro sender Oslo Børs ned 1,5 prosent.

Saken oppdateres.

Oslo børs er i solid negativt terreng mandag, som følg av et globalt fall i aksjer.

Oslo Børs er ned 1,4 prosent etter noen få minutters handel mandag. Hvis det holder seg ut dagen, vil det være den dårligste dagen på Oslo Børs siden juni i fjor.

Les også: Frykt for at børsfallet brer seg til Norge i dag

Børsen faller dessuten under 800 poeng for første gang i 2018. Børsen var senest under dette nivået litt før jul.

SMELL: Børsen faller kraftig.

Fallet kommer etter en at en kraftig børsoppgang i januar, der børsen nådde sin høyeste notering noensinne, 843,7 poeng 9. januar.

Dette kom i kjølvannet av en solid oppgang gjennom hele 2017.

Oslo Børs falt 1,6 prosent i forrige uke, og S&P 500 falt hele 2,12 prosent fredag, det største fallet siden august i fjor. Også i Asia faller børsene mandag morgen.

Les også: Bred nedtur i Asia etter skrellen i New York

Leif-Rune Rein i Nordea mener imidlertid børsfallet ikke bør skremme noen.

- Får vi 50 % avkastning i globale aksjer i år? Neppe – men, det er faktisk tallet dersom resten av månedene i år skulle bli like gode som januar var… Ergo er det ikke så rart at markedet ikke fortsetter i samme tempo oppover, skriver han i en oppdatering mandag.

Mest sett siste uken