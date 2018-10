Kraftig økning i vegetar-salget

- Det er ingen kategorier som vokser raskere.

De store butikkjedene merker alle at det har skjedd noe med nordmenns matvaner.

Meny-kjeden melder om salgsøkning på 60 prosent så langt i år, sammenlignet med 2017, når det gjelder vegetar- og veganprodukter.

- Det er ingen kategorier som vokser raskere enn vegetar for øyeblikket. Det henger sammen med at flere ønsker å redusere kjøttforbruket sitt, samtidig som det stadig kommer nye spennende vegetarprodukter i våre butikkhyller. Enkelte av våre butikker har nesten doblet vegetarsalget fra i fjor, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonsrådgiver i Meny.

Coop lanserte Coop Vegetardag sommeren 2016, og opplevde en kraftig salgsøkning i 2017 som fortsetter i 2018.

VEGETARDAG: Hege Berg-Knutsen i Coop forteller om en kraftig økning i salget av vegetar- og veganprodukter.

- På sammenlignbare produkter fra Coop Vegetardag har vi solgt 40 prosent mer i år enn samme periode i fjor. Trenden er at stadig flere av kundene våre kjøper og ikke minst etterspør vegetariske og veganske produkter. Vi opplever at spesielt hverdagsprodukter, som diverse pålegg, er svært etterspurt, sier Hege Berg-Knutsen, leder for unike merkevarer i Coop.

- Vi har sterk vekst på både vegan- og vegetarmat. Hittil i år har vegan vokst med ca 70 prosent og fryst vegetar med 37 prosent. Det å kunne tilby kundene våre enkle middagsløsninger også innen vegetar og vegan er viktig for oss og veksten i disse kategoriene indikerer at disse produktene blir stadig mer populære, sier pressesjef Fredrik Jahr i Rema.

Hynne i Meny sier at kjeden nå har 200 vegetar- og veganprodukter i sortimentet. Flaggskipet er butikken i Ringnes Park på Grünerløkka i Oslo.

VEGETARPIZZA: Bestselgeren til Meny er vegetarpizzaen Oumph!.

- Det er butikken som selger mest vegetar. Trender starter ofte på Grünerløkka og vi bruker den som trendbutikk, sier hun.

Kjøpmann Jan Trygve Blekastad i Ringnes Park forventer å doble salget på vegetar- og veganmat fra 2017 til 2018.

- Vegan-pizzaen er populær, ellers selger vi mye egenproduserte balsamico-sopp, mangosalat og vegansk samosa. Nå har vi utviklet en egen chia-pudding som vi har stor tro på. I julesesongen opplever vi en ekstrem etterspørsel etter vegisterkaker og nøttestek, sier han.

VEGETARDAG: Coop Vegetardag består av 21 produkter, hvorav 8 av produktene er veganske.

Coops toppselgere for vegetariske produkter er Coop vegetardag pålegg jalapeno , Coop vegetardag pålegg pepper og Coop vegetardag pølser. For veganske produkter er toppselgerne Coop vegetardag italiensk salat,

Coop vegetardag rødbetsalat og Coop vegetardag kikertpostei med paprika.

Hos Meny er Pizza grillet oumph! bestselgeren, fulgt av smøreost-erstatningen Påmackan naturell, Vegetarpostei m/steinsopp, Go'vegan skivet (erstatning for ost), Veggi burger rødbeter m/honning, Vegetarburger Hoff, Tofu naturell økologisk, Go'vegan Revet (erstatning for ost), Vegopølse vegansk og Deig vegetar.

