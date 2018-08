Kraftig vekst i matvareprisene sender prisveksten til himmels

Matprisene steg hele 3,8 prosent på én måned.

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode, melder SSB fredag morgen.

Veksten siste måned var på hele 0,7 prosent, hvor hovedårsaken var en betydelig oppgang i matvareprisene på 3,8 prosent

- Nesten alle matvaregrupper viste prisoppgang i juli, og det var særlig økningen i gruppene kjøtt, melk, ost og egg, samt frukt som bidro. Samlet steg prisene på norske jordbruksvarer 3,5 prosent fra juni til juli, mens prisene på de importerte jordbruksvarene økte 2,9 prosent i samme periode, skriver SSB.

- Den kraftige månedsendringen for matvareprisene må sees i sammenheng med relativt beskjedne prisøkninger på matvarer målt i etterkant av påsken. Etter påsketilbudene i mars og frem til og med juni steg matvareprisene med knapt 1 prosent. Samtidig er også 1. juli tidspunktet da målprisendringene på jordbruksvarer fremforhandlet i jordbruksoppgjørene trer i kraft, påpeker SSB.

Også prisene på elektrisitet gikk kraftig opp siste måned, med en oppgang på 6,2 prosent.

Derimot var det kraftig nedgang i prisene på klær og sko i sommer, med en nedgang på hele 6,8 prosent fra juni til juli.

Heftig prisstigning på energi

Ifølge SSB er det det siste året strøm- og drivstoffprisen som er den viktigste årsaken til priseveksten på 3 prosent.

- Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg med 37,0 prosent, mens drivstoffprisene steg 9,8 prosent. Holdes energivarene utenfor KPI, KPI-JE, ville konsumprisene steget med 1,7 prosent siste tolv måneder.

Ulik påvirkning på kronekursen

Den sterke prisveksten gjorde at kronen styrket seg markant mot euro, og der kursen falt fra 9,58 til 9,55 kroner på nyheten.

Derimot svekket kronen seg umiddelbart markant fem øre mot dollar, men svekkelsen ble halvert i løpet av kort tid. Kursen ligger i skrivende stund på 8,35 korner.

Virke mener prisutviklingen er som ventet på mat

- Matprisene har hatt en svak prisutvikling over lang tid. At prisene øker noe i juli, er som forventet, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

- Utviklingen i matprisene må ses over tid. Det er helt vanlig at matprisene øker i juli. Prisene fra leverandørene justeres årlig på to faste datoer; 1. februar og 1. juli. I tillegg er juli tradisjonelt en periode med lavere kampanjeaktivitet enn eksempelvis før skolestart, fortsetter Størksen.

