Kraftige fall for svenskekrona gir billig grensehandel

Norsk og svensk økonomi går helt forskjellige retninger. Det gir den billigste grensehandelen på nesten halvannet år.

Den norske kronen startet året som mindre verdt enn den svenske. Siden den gang har den norske kronen styrket seg markant mot nabovalutaen.

Nå må du bare ut med 92 norske kroner for 100 svenske, det minste siden desember 2016.

Med andre ord er grensehandelen blitt ni prosent billigere siden årsskiftet.

- Når den svenske kronen svekker seg, så betyr det at du får mer igjen for pengene i Sverige. Jeg er usikker på om det betyr at flere drar for å handle, men det er klart at jo svakere den svenske kronen er, jo større er gevinsten ved å reise for å handle over grensen, sier forbrukerøkonom Elin Reitain i Nordea til Nettavisen.

- 2017 var et rekordår for grensehandelen og med sukkeravgiften og svakere svensk kronen i år, betyr det enda høyere grensehandel, sier Harald Andersen, direktør for Handel i Virke til Nettavisen

SVAK SVENSKEKRONE: Den svenske kronen har svekket med ni prosent mot den norske siden årsskiftet. Søndag kveld i forrige uke nådde den en foreløpig bunn på under 91,6 norske kroner for 100 svenske.

Rente og bolig

Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets, sier at det kraftige utslaget handler om forskjellene mellom den norske og svenske økonomien.

- Dagens nivå på den norske kronen på den svenske er blant de sterkere nivåene vi har sett på en god stund. Det handler om at økonomien i Sverige og Norge går i veldig forskjellige retninger, sier Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets, til Nettavisen.

Han viser til at mens renteøkning er like om hjørnet i Norge, er den svenske sentralbanken Riksbanken mye mer avventende.

- Ved siden av det er det bedre tall for boligmarkedet i Norge, økonomien går bra og vi har fallende ledighet, sier Bernhardsen.

Samtidig går det tråere i svensk økonomi og spesielt er det fortsatt tungt i det svenske boligmarkedet.

- Inflasjonen har skuffet i Sverige, og den svenske Riksbanken er ekstremt opphengt i inflasjonen, i mye større grad enn Norges Bank. Riksbanken er opphengt i å bekjempe lav inflasjon, sier Bernhardsen.

Den svenske styringsrenten ligger enda lavere enn den norske, på -0,5 prosent.

Kan styrke seg enda mer

Bernhardsen tror den norske kronen kan styrke seg enda mer i tiden fremover.

- Det har gått mye allerede, men det er mer å gå på, selv om den norske kronen har mindre å gå på. Det er kanskje naturlig at den tar en pause nå, men på andre siden av sommerferien har vi tro at vi den norske krona kan styrke seg enda mer, sier Bernhardsen.

- Men vi skal nok ikke så mye under nitti norske for 100 svenske kroner, sier han.

