Kraftproduksjon fra kull kan kreve nesten 200 liter vann per kWh

Den ukjente siden av kraftproduksjon.

I Norge oppfattes ikke vannforbruk som et stort problem, ganske enkelt fordi vi har så mye av det. Vi har basert nær sagt all vår kraftproduksjon på å sende vann fra fjellet ned gjennom rør og inn i turbiner.

Andre steder i verden er derimot ferskvann et knapphetsgode, og det å begrense vannforbruket er av stor betydning.

Det som ikke er så godt kjent er at strømproduksjon også er en betydelig forbruker av vann - også når det ikke er snakk om vannkraft.

Varmekraft den største vannforbrukeren i USA

Ifølge US Geological Survey er varmekraft i USA den enkeltstående største forbrukeren av vann i landet. Med 133 milliarder gallon (over 500 milliarder liter) i daglig forbruk, forbrukte varmekraftverkene 3,4 ganger så mye vann som alle vannforsyning til private hjem i 2013.

Vannet brukes i all hovedsak til kjøling av komponenter i kraftverkene. Etter bruk fordamper vannet, eller varmt vann sendes tilbake ut i øksystemet som ifølge eksperter kan ha uheldige konsekvenser.

Ifølge US Energy Information Administration (EIA) har derimot vannforbruket til kraftindustrien blitt redusert noe de siste årene, som følge av at flere kullkraftverk har blitt stengt.

I gjennomsnitt - over hele USA - har gjennomsnittlig vannforbruk per kWh fra alle kraftkilder blitt redusert fra 15,1 til 13 gallons per kWh - altså 49 liter per kWh.

Enorme forskjeller

EIA påpeker derimot at det er enorme forskjeller på hvor mye vann som brukes til å produsere kraft rundt i om landet - avhengig av om de historisk har hatt problemer med vannmangel eller ikke.

I Maryland, som er delstaten som nærmest omgir Washington DC, oppgis det at vannforbruket per kWh i snitt er 178 liter per kWh.

I Utah og Arizona, som ifølge EIA har en tilsvarende kraftmiks som Maryland, ligger derimot vannforbruket på under 2 liter per kWh.

Årsaken er at i de tørre statene i vest har det blitt installert lukkede kjølesystemer med kjøletårn.

Vannkraft

Vannkraft bruker naturlig nok også store mengder vann, men i motsetning til varmekraftverk fordamper ikke vannet i etterkant - og det sendes heller ikke ut i økosystemet med høyere temperatur.

Men hvor mye vann går faktisk med for å produsere en kWh vannkraft?

Nettavisen har vært i kontakt med både Statkraft, NVE og Sintef, som alle forteller at det ikke finnes noen tommelfingerregel, men at det først og fremst avhenger av fallhøyden på vannet.

Ifølge NVEs eksperter varierer mengden strøm produsert per 1000 liter vann (en kubikkmeter) fra ca 0,009 til 2,7 kWh i norske kraftverk.

Professor Torbjørn Kristian Nielsen ved NTNU viser til følgende graf for å vise viktigheten av fallhøyde når det skal genereres 1 kW effekt:

Det er i Norge flere kraftverk som har en fallhøyde på over 1000 meter - der Jostedal kraftverk i Sogn og Fjordane er det med rekorden på 1186 meter.

