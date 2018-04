Kraftsuget øker i Norge 

Mens Europa sparer, fortsetter strømforbruket å øke i Norge. NVE venter en vekst på 14 prosent fram mot 2025.

Strømforbruket vil øke med 18 terawattimer i tiårsperioden fra 2015 til 2025, viser anslag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ble lagt fram under Energi Norges vinterkonferanse torsdag.

– Vi evner å ta kraften i bruk i Norge, skryter NVE-direktør Per Sanderud.

På lang sikt er utviklingen mer usikker, men NVE venter at strømforbruket vil fortsette å øke også etter 2025. I 2035 anslås det et forbruk som ligger 18 prosent over 2016-nivå.

Økningen har flere årsaker, forklarer Sanderud. Én av dem er mer kraftkrevende industri, som Hydros nye aluminiumsanlegg på Karmøy. Samtidig får Norge stadig flere datasentre, og disse sluker store mengder strøm.

I tillegg skal nye oljeplattformer få kraft fra land, mens stadig flere elbiler finner veien til garasjer og parkeringsplasser rundt om i landet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier økningen er ønsket.

– Det er et ønske fra vår side at vi skal bruke mer av kraften selv. Det er egentlig et spørsmål om hvor mye vi skal foredle den naturressursen som kraften representerer. Jo mer vi kan foredle, desto bedre, sier han.

I EU går utviklingen i stikk motsatt retning. Der har det totale energiforbruket gått ned med 10,8 prosent de siste ti årene, mot en økning på 2,8 prosent i Norge. EUs plan er å fortsette kuttene fram mot 2030.

