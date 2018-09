Krafttrader Einar Aas i trøbbel - boliger til 150 millioner kroner kan bli tvangssolgt

Den mediesky genierklærte krafttraderen Einar Aas (47) fra Grimstad går mot personlig konkurs.

Aas, som på rekordtid har blitt milliardær via egenhandel i kraftkontrakter, går mot personlig konkurs etter å ha satset med skyhøy risiko på at strømprisene (kraftprisene) mellom Tyskland og Norge ville minke utover høsten. Det stikk motsatte skjedde.

Tapene kan være på over to milliarder kroner. Aas har personlig tapt 1,3 milliarder (posisjonene er solgt, alt er tapt). I tillegg skal Nasdaq ha tapt 100 millioner euro av sine sikringsmidler.

Dersom Aas går personlig konkurs må han trolig se i øyenene at hele hans boligimperie blir tvangssolgt. De fleste eiendommene befinner seg i hans hjemby Grimstad.

Aas hadde i 2016 Norges største skattbare inntekt på drøyt 832 millioner kroner. Nettformuen er ifølge skattelistene på 2,2 milliarder kroner.

På Tjuvholmen eier Aas to leiligheter, blant annet Strandpromendaen 5. Total markedsverdi på de to er trolig minst 43 millioner kroner.

I Naxbie-området i Grimstad har Aas ifølge Finansavisen hamstret fem boliger/eiendommer for totalt 45 millioner kroner. Han har to boliger på andre adresser i Grimstad som trolig har en markedsverdi på minst 55 millioner kroner.

Han har to leiligheter på Tjuvholmen i Oslo tilsammen trolig verdt minst 45 millioner kroner. Han har også to eiendommer/boliger i Nissedal, ifølge Finansavisen.

Ifølge Agderposten har han i tillegg investert over 200 millioner kroner i spanske eiendomsprosjekter de siste årene.

PRAKTVILLA: Kraft-traderen Einar Aas bor i en praktfull villa med egen strand og utsikt mot sjøen i Grimstad. Han har figurert med enorme inntekter og milliardformue i skatteligningen i flere år.

I en oppsiktsvekkende pressemelding onsdag forklarer Aas situasjonen. Han skriver blant annet:

«Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs».

- Dramatisk og utrolig

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum beskriver det hele som «en dramatisk og utrolig historie» i sin kommentar til saken.

- Svært få har visst mye om investorens forretninger, ut over de årlige oversiktene over landets rikeste personer. Det finnes nesten ikke offentlige bilder av mannen, som altså har vært søkkrik og anonym, skriver Stavrum.

Amerikanske Nasdaq er verdens nest største aksjemarked og eier Nasdaq OMX, der kraftderivater omsettes. I pressemeldingen skriver Aas at det mandag var ekstraordinære prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet, og at han har hatt for stor posisjon i forhold til likviditeten i markedet.

- For Einar Aas er dette selvsagt en personlig tragedie, og det er ingen mistanke om noe uregelmessig eller kriminelt. Det handler rett og slett om investeringer - eller veddemål - som gikk galt. Sannsynligvis er det ingen i norgeshistorien som har gått raskere fra å være milliardær til å tape alt, skriver han videre.

