Krangler om høyder og lys på kremtomt i Oslo

Advokatfirmaet Wiersholm er ikke fornøyd med Plan- og bygningsetatens håndtering av planene for bygget i Stortingsgata.

Estate Nyheter har tidligere omtalt at Odd Fellow Ordenen vil bygge seks etasjer i den eksisterende bakgårdsbebyggelsen i Stortingsgata 28, noe som er tre etasjer høyere enn i dag. Den foreslåtte arealøkningen er på ca. 3.500 kvadratmeter, slik at det totalt blir 15.600 kvadratmeter over terreng, skriver Estate Nyheter onsdag.

Pecunia, som eier naboeiendommen Haakon VIIs gate 5 (Hemsen-gården), er kritisk til planene. Selskapet mener påbygget vil «vesentlig forringe dagslysinnslippet til kontorbygget» – regnet som «ett av de aller ypperste kontorbyggene i CBD-området Vika».

I et brev til PBE skrev DLA Piper, på vegne av klienten Pecunia, at «det skal svært mye til for at det skal være rom for ytterligere fortetting» i dette området.

Advokatfirmaet Wiersholm, som representerer A/S Stortingsgaten 28, svarer ikke bare på påstandene fra DLA Piper. I et brev til PBE kommer advokatfirmaet også med kritikk av etaten.

– Det er betenkelig at PBE som fagmyndighet ikke – i hvert fall ikke åpent – vurderer og avveier de ulike hensyn og interesser som gjør seg gjeldende i saken, herunder det som politikerne har vedtatt i kommuneplanen, men uten nærmere tilkjennegitte vurderinger lar en dagslysrapport fra Erichsen & Horgen være avgjørende for beslutningen om ikke å kunne støtte et reguleringsforslag om påbygg av Stortingsgata 28, slik det fremgår av brevet av 26. juni 2018, skriver advokatfirmaet til PBE.

Wiersholm viser til et brev fra etaten som «ikke gir anvisning på at PBE har gjort annet enn å notere seg mottak av vårt brev av 18. juni 2018, og PBE har heller ikke villet gi innsyn i korrespondansen med Byantikvaren og dermed også unntatt fra saken de vurderinger som måtte være gjort i den forbindelse», gjengir Estate Nyheter.

– Som nevnt i vårt brev av 18. juni 2018 vil en vedtakelse av planforslaget fra denne siden, slik vi ser det, innebære en klar overvekt av fordeler, herunder en langt bedre utnyttelse av Eiendommen, mer enn 200 nye arbeidsplasser i Norges nest største kollektivknutepunkt, økt bymessig/arkitektonisk kvalitet, andre fordeler for offentligheten samt flere miljøgevinster, og ikke minst en oppfyllelse av den vedtatte kommuneplanen, skriver advokatfirmaet til PBE, og fortsetter:

«At planforslaget har negativ innvirkning på dagslystilgangen for naboeiendom, er en isolert interesse som under de rådende omstendigheter i hvert fall ikke kan tillegges utslagsgivende vekt i saken.»

Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i PBE, sier at politikerne nå «får mulighet til å ta stilling til bevaring eller utbygging».

– Vi i Plan- og bygningsetaten vurderer dagslys for omgivelsene som så viktig at vi ikke kan anbefale utbyggingen som Dark arkitekter har foreslått på vegne av Stortingsgaten 28 AS. Samtidig har Byantikvaren påpekt viktige bevaringshensyn i denne saken. Det finnes tydelige krav om dagslys i rom i TEK, og dette kan vi ikke se bort fra, når forslaget fra Dark vil ikke gi nabobyggene tilstrekkelig dagslys innendørs. Kommuneplanen gir ikke automatisk rett til å fortette og bebygge, og det er alltid nødvendig å vurdere fortetting fra sak til sak. I denne saken velger vi å støtte bevaring, fordi forslaget fra Dark skaper svært negative konsekvenser for omgivelsene og ivaretar ikke bevaringsverdiene på en tilstrekkelig god måte, sier Vaa Bermann.

Han stiller seg uforstående til at PBE ikke har hatt en åpen vurdering om denne saken.

– All dialog ligger åpent i vårt saksinnsyn, og vi har ikke unntatt fra offentligheten korrespondanse med Byantikvaren. Vårt saksinnsyn viser våre vurderinger og dialog med flere parter i denne saken, og vi ser det slik at vi har vært åpne om våre vurderinger også til Dark Arkitekter og deres samarbeidspartnere, sier Vaa Bermann.

