To måneder etter at det ble åpnet konkurs i renovasjonsselskapet Renonorden er det kommet inn krav på 555 millioner kroner til boet.

Mandag ettermiddag holdes første skiftesamling etter at konkursen ble meldt 20. september. Da var det klart at den tidligere ledelsen i selskapet hadde påført selskapet en rekke avfallskontrakter som ville medføre store tap. De siste to månedene har bobestyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale forsøkt å rydde opp i restene, melder Dagens Næringsliv.

Så langt er det kommet inn krav på 555 millioner kroner til Renonorden AS. I tillegg venter bobestyreren på lønnskrav fra tidligere ansatte på 55 millioner kroner. Saldoen på boets kontoer er drøyt 117 millioner kroner.

– Det ser ut til at de ansatte vil få alle sine krav knyttet til lønn, feriepenger og pensjon dekket. I tillegg vil alle offentlige krav bli dekket. Resten vil bli fordelt på de gjenværende kreditorene, sier Ottesen.

I det børsnoterte konsernet Renonorden ASA er så langt kommet inn krav på 111 millioner kroner.

Ottesen har beskriver prosessen som krevende og komplisert. Foruten avvikling av selskapet i Norge jobbes det også med salg av virksomhetene i Sverige, Finland og Danmark.

