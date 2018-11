Kredittbombe for mange nordmenn med kredittkort

Fra neste år kan det være smart for mange å klippe kredittkortet i to, mener ekspert.

Det finnes 322 ulike kredittkort-tilbud i Norge med en samlet kredittramme på 165 milliarder kroner. Av dette er hele 114 milliarder kreditt som står ubrukt, skriver VG.

I løpet av neste halvår vil den ubenyttede kreditten på disse kortene bli regnet som en del av din gjeld.

– Ofte har et par to kredittkort hver som de ikke bruker. Hvis kredittgrensen for de fire kortene er 50 000 kroner, så vil dette paret få 200 000 kroner mindre i lån neste år. Jeg har bare ett råd: Klipp kortene du ikke bruker og meld fra til utsteder om at kreditten må slettes, sier administrerende direktør Ådne Skjelstad i refinansieringsselskapet Lendo til VG.

Bakgrunnen er at regjeringens varslede gjeldsregister skal innføres før neste sommer.

Registeret skal bidra til at også kortgjelden blir registrert, ikke bare lånene du tar opp via bank og andre finansselskaper.

Finanstilsynet opplyser til VG at etter forskrift til den nye gjeldsinformasjonsloven skal både kredittramme og rentebærende og ikke-rentebærende saldo på rammekreditt, herunder kredittkort, registreres.

