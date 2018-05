Russland og fire andre tidligere sovjetrepublikker vil om få dager signere en frihandelsavtale med Iran, opplyser Kreml.

Avtalen er ventet å bli signert neste uke, opplyser Jurij Usjakov, president Vladimir Putins utenrikspolitiske rådgiver.

Det er medlemslandene i Den eurasiske økonomiske union som inngår frihandelsavtalen. Unionen består i tillegg til Russland av Hviterussland, Armenia, Kasakhstan og Kirgisistan.

Avtalen blir inngått like etter at president Donald Trump varsler at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran, noe som etter alt å dømme vil bety nye, harde amerikanske sanksjoner mot Iran.

Ifølge Usjakov skal Putin diskutere saken med Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron når de to kommer på besøk til Russland senere i mai.

