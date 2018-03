Krevde 454 millioner av Thon – får ikke én krone

De krevde tilsammen 454 millioner kroner av Olav Thon, men endte opp med å selv måtte betale flere millioner kroner i saksomkostninger.

I fjor sommer ble det kjent at Carl Berg og hans selskap Invest Sør og Coop Sørvest saksøkte Olav Thon Eiendomsselskap for i alt 384 millioner kroner pluss renter. Samlet beløp var på hele 454 millioner kroner.

Det skriver Estate Nyheter.

Bakgrunnen for søksmålet var at saksøkerne mente de hadde krav på et etteroppgjør i tillegg til salgssummen knyttet til salget av Sørlandssenteret. Thon avviste alle krav og hevdet at investeringen på Sørlandet var en av de dårligste investeringene han har vært med på. I januar møttes partene i tingretten i Oslo 12 dager i strekk.

I går falt dommen i Oslo tingrett, og den gir de saksøkte medhold på alle punkter. Det melder DN.no. Saksøkerne har dermed tapt saken fullstendig og må både betale egne og motpartens saksomkostninger; til sammen seks millioner kroner.

Advokat Rolf Markussen fra advokatfirmaet Grette representerte Olav Thon Eiendomsselskap i tingretten. Han er naturlig nok svært godt fornøyd med dommen.

– Vi er svært godt fornøyde med dommen og mener det er en riktig og god dom, sier Markussen til DN.

