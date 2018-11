KrF gir Frp taxfree-nederlag: Krymper kvoten

Muligheten til å bytte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol blir borte fra 2020. Dermed havnet KrF og Frp på kollisjonskurs midt i budsjettinnspurten.

Utvidelsen som ble gjort i taxfree-ordningen i 2014, reverseres etter at stortingsflertallet tirsdag ble enige om å avvikle taxfree-vekslingen fra 2020, melder NRK.

– En viktig sak for oss, sier KrFs første nestleder Olaug Bollestad til kanalen.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ble bedt om å kommentere saken da han kom til nye budsjettforhandlinger tirsdag ettermiddag. Han understreket at han ikke følger det som skjer i detalj i stortingssalen siden han sitter i budsjettforhandlinger.

– Vi er fremdeles ikke i regjering. Vi stemmer for de forslagene vi er for i Stortinget. At det er uenighet i noen saker, tror jeg er godt kjent for alle, sier Ropstad.

Frp er svært misfornøyd med vedtaket til stortingsflertallet.

– Både det at de nå har fått flertall for å innføre helseadvarsler på alt av alkoholholdig drikke og reversere de siste endringene i taxfreekvoten, det beklager jeg. Frp støtter på ingen måte de forslagene, sier helsepolitisk talskvinne for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, til NRK.

