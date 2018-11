Skjebnedagen:

KrF oftere enig med Høyre enn med Ap på Stortinget

På KrFs sommerkonferanse for pressen 19.06.17 uttalte KrF-ledelsen at gjennomslagene for KrFs saker var svært god. Ny oversikt viser også at KrF stemmer desidert mest med regjeringen enn med opposisjonen. Bildet: Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad (tv) og OIaug Bollestad sammen med leder Knut Arild Hareide. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)