Kristian fikk et inkassobrev på 1,3 millioner kroner - 200.000 kroner var renter

Kristian mistet kjæresten, gikk konkurs og har over to millioner i gjeld: - Du har ikke nådd bunnen ennå

Kristian fra Kirkenes sine økonomiske problemer startet for fullt da firmaet han drev gikk konkurs.

Før han ble nødt til å slå seg konkurs prøvde han å redde virksomheten med å ta opp et forbrukslån.

Til Kristians frustrasjon førte det bare til en høyere gjeld, som til slutt kom på rundt 2,2 millioner kroner.

Nå sitter han igjen med skyhøy gjeld, dårlige økonomiske vaner og han har akkurat flyttet inn på gutterommet etter et brudd med samboeren.

Tidlig i det TV3-sendte programmet forteller Kristian at det ble slutt med kjæresten dagen før «Luksusfellen»-ekspertene skulle komme på besøk.

Fremtiden byr på økonomiske utfordringer for Finnmarkingen, som selv håper på å bli gjeldsfri i løpet av fem år.

- En av de største regningen i Luksusfellen-historien

Økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim fra «Luksusfellen» og ekspert, Magne Gundersen, forstod raskt hvilken økonomisk knipe Kristian befant seg i. Kvadsheim fikk seg et skikkelig sjokk og ble tydelig oppgitt da han forstod hvordan Luksusfellen-deltageren hadde forsøkt å redde firmaet sitt.

Før Kristian begjærte bedriften sin konkurs gjorde han nemlig et siste forsøk på å redde virksomheten, ved å ta opp et forbrukslån på 400.000 kroner.

- Nei, nei, nei! Det er som å pisse i buksa for å holde seg varm, forteller Kvasheim tydelig forarget (se video øverst i artikkelen).

Men det var bare toppen av isberget. Det neste Kristian forteller Luksusfellen-eksperten er at han nylig har mottatt én enkelt faktura på utrolige 1,3 millioner kroner, med 200.000 kroner i renter.

Selv for en ekspert som Hallgeir Kvadsheim, var det det et sjeldent syn.

- En regning på 1,3 millioner, altså på én faktura! Det er en av de største regningene i hele Luksusfellen-historien, sier Kvadsheim under episoden.

Enormt høy rente: Nesten 20.000 i måneden

Magne Gundersen og Kvadsheim konfronterte Kristian etter å ha sett over den totale gjelden hans (se video like over).

Kristian trodde personlig at han skyldte 2,1 millioner kroner, men det viste seg snarere at han skyldte 2,28 millioner, som nesten er 200.000 kroner mer enn han forventet.

- Det er et fryktelig høyt beløp. Problemene med lånene dine er at de er fryktelig dyre og du har ikke oversikt over hvor fort gjelden eskalerer. Bare rentene alene øker med 18 700 kroner i måneden. Det betyr at du må ut med det beløpet hver måned bare for å holde gjelda i sjakk, forteller Gundersen om den kinkige situasjonen.

Advarer Kristian: - Bunnen er ikke nådd

Kristian fortalte som tidligere nevnt at han drømmer om å bli gjeldsfri i løpet av de fem neste årene, noe Kvadsheim stiller seg svært tvilsom til, etter å ha gått over regnskapet hans.

- Problemet er at kreditorene må kutte på renter og gjeld, hvis du skal ha en sjanse til å bli gjeldsfri på fem år. Og tror du de vil det? Det er det som er vårt ekstremt vanskelige utgangspunkt. Du har ennå ikke fått betalingsanmerkning og lønnstrekk, det kommer nå. Så bunnen har ikke du sett ennå, sorry, forteller eksperten til Kristian.

Ekspertene finner ut at Kristian må betale 46 000 kroner hver eneste måneden, i fem år, for å bli kvitt gjelden sin i løpet av like lang tid.

Hvordan det vil gå med Kristian i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.

