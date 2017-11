Kronen på sitt svakeste på nesten to år: - En brutal dag

Kronen får juling på de internasjonale valutamarkedene og faller til sitt laveste siden starten av 2016.

Verdien av den norske valutaen har falt til 9,68 kroner mot en euro onsdag morgen, sammenliknet med 9,53 kroner mot en euro et døgn tidligere. Valutaen var ned på 9,45 kroner mot en euro før helgen.

Smellen kommer etter at den allerede svake kronen blir tynget av en fallende oljepris. Oljeprisen har nå falt fra over 64 dollar fatet til 61,5 dollar.

Kronen har nå ikke vært på et lavere nivå mot euroen siden februar 2016, altså for 21 måneder siden. Da var oljeprisen under halvparten av hva den er nå, på rundt 30 dollar fatet.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets sparer ikke på kruttet når han beskriver situasjonen til kronen for tiden.

- Tirsdag var en brutal dag, og vi er nå på nivåer vi ikke har sett siden tiden rundt årsskiftet 2015/2016, skriver Østnor i en oppdatering.

Han mener at det er negativt sentiment i markedet som tynger kronen.

- Gode nyheter er ikke-nyheter, negative nyheter fører til at markedet løper for utgangen. Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsetter, men har tapt momentum. Når inflasjonen faller mer enn ventet, er det få grunner til at Norges Bank blir mer villige til å sette opp renten med det første, skriver Østnor.

Han peker også på en annen faktor som trekker kronen ned, nemlig fryten for boligkrasj.

-Like viktig er det at nedgangen i boligmarkedet før økende oppmerksomhet. Vi venter fortsatt i utgangspunktet en myk landing, men priser som går gradvis nedover de neste to kvartalene og med begrenset effekt på forbruket. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om boligmarkedet og det vil ikke forsvinne med det første, skriver han.

