Krypto-markedet i fritt fall

Dette er Dårlig nytt for bitcoin-invstorer. En fjerdedel av verdien til kryptomarkedet er borte på litt over et døgn.

Verdien av krytptovalutaer som Bitcoin fortsetter nedover. Verdien for hele kryptomarkedet har falt fra 520 milliarder dollar torsdag morgen til 399 milliarder dollar fredag morgen,ifølge Coinmarkedcap.

Det er et fall på 121 milliarder dollar, eller 23,3 prosent. I norske kroner betyr det at verdier for 930 milliarder kroner er borte på rundt 24 timer.

Ripple kraftig ned

Bitcoin er ned 15 prosent det siste døgnet og prisen på den digitale valutaen er nå 8.600 dollar, det laveste på over seks uker.

Bitcoin-verdien er nå mer enn halvert seg siden 17. desember i fjor, hvor det nådde en foreløpig topp på over 20.000 dollar.

Bitcoin holder seg imidlertid bedre enn de fleste andre valutaene. Ethereum, det nest største kryptovalutaen, er ned 19 prosent på 24 timer, mens den tredje største, Ripple, faller hele 30 prosent.

Ønsker regulering

Fallet i kryptovalutaer har vært brutalt så langt i 2018, drevet blant annet av økende krav til regulering av de digitale valutaene.

Blant annet innførte Nordea i forrige måned et forbud mot bitcoin-handel blant sine ansatte. DNB har imidlertid ikke slike planer.

- Vi vil veldig gjerne ha regulering på dette området, men vi velger å stole på at våre ansatte klarer å håndtere dette. Vi har en tradisjon for tillit til ansatte i Norge. Vi vil ikke forby noen å gjøre noe som er lovlig, sier DNB-sjef Rune Bjerke, da Nettavisen snakket med han torsdag.

Han sier fremtiden til Bitcoin fortsatt er vanskelig å spå.

- Det er vanskelig å være bastant med å si hvordan det går, men det er viktig med en internasjonal regulering for å hindre hvitvaskingsproblematikk, sier han.

