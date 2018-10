Kryptovaluta: Kristian (46) ble svindlet for 180.000 kroner like før bryllupet

- Hadde jeg ville blitt en svindler, hadde jeg begynt med dette, sier ekspert.

Over 200.000 nordmenn skal ha handlet kryptovaluta på nettet. Til sammen skal de ha blitt svindlet for milliarder av kroner, siden det var mulig å kunne investere i den nye milliardindustrien.

I programmet «Svindeljegerne», som sendes på TV3 tirsdag kveld, forteller svindelofferet, Kristian Kihlman (46), om hvordan han ble svindlet for nesten 200.000 kroner. Hendelsen skjedde like før han skulle gifte seg og dra på bryllupsreise. Han ville tjene litt ekstra penger, for å gjøre bryllupsreisen uforglemmelig.

Kristian investerte 130.000 kroner i et firma som handlet kryptovaluta. Plutselig forduftet investeringsummen og 50.000 kroner fra bankkontoen hans.

Drømmen som skulle bli et marerittet begynte med at Kristian ble kontaktet av en svensk mann som prøvde å få ham til å investere i kryptovaluta. Etter flere gode samtaler med den overbevisende mannen bestemte Kristian seg for å slå på stortromma og investerte i firmaet mannen jobbet for.

- Jeg snakket med han ofte og han bygget opp en trygghet. Så gikk jeg inn med 100.000 på kryptovaluta og verdiene steg for hver dag. Jeg husker en kveld rundt jul. Jeg gikk å la meg og da jeg våknet hadde investeringen min steget med 20.-30.000 kroner over natta. Det føltes helt fantastisk, sa Kristian under «Svindeljegerne»-episoden.

Kontakten opphører og svindleren forsvinner

OFFER FOR SVINDEL: Kristian Kihlman.

Plutselig en dag sluttet de hyggelige samtalene med den svenske mannen bak handelsplattformene SoarFX og Cryptorise. Han tok ikke telefonen og svarte aldri på e-post. All kontakt opphørte og Kristian fikk ikke tatt ut det han hadde investert, eller tjent (rundt 400.000 kroner).

Det godtok ikke programlederne - sikkerhetsekspert og risikoanalytiker Kjell-Ola Kleiven og journalist Ole Eikeland. Sistnevnte bestemte seg for å finne svindleren og oppsøke ham personlig. Det viste seg raskt at svindleren ikke bodde i Sverige, men i Malta. Dette var ikke ukjent for «Svindeljegerne»-ekspert, Eikeland.

- Svindlerne er utspekulerte som f...! De benytter seg av unge selgere fra land som Sverige, England og Nederland, som ringer potensielle kunder i sine respektive land, da det gir lettere tillit. Så råselger de og får kundene til å investere mer og mer, og stopper all kontakt når kunden vil ta ut gevinst. Da hopper de bare videre til neste offer, forklarer Eikeland til Nettavisen.

- Dette jeg ville drevet med, om jeg var en svindler

Programlederen er også klar på at det er veldig sjelden at svindlere blir tatt, mye på grunn handel over internasjonale farevann. Eikeland bedyrer også at han også ville lurt mennesker med kryptovaluta-handel, om han skulle blitt en svindler selv.

- Hadde jeg ville blitt en svindler, hadde jeg begynt med dette. Lite sannsynlig å bli tatt, veldig lav straff hvis du ryker inn, og vi snakker om store penger, virkelig store penger! Kryptosvindel er en «no brainer», hvis du er kriminell, sier Eikeland til Nettavisen.

DNB anslår i et intervju med TV 2 at nordmenn taper rundt fem milliarder kroner årlig via digitale plattformer. Investeringsbedragerier via nettet er den typen svindel som øker mest, og aller mest – svindel med kryptovaluta. En beregning tilsier at norske banker bare i år vil stoppe overføringer på så mye som 600 millioner kroner som trolig er svindelforsøk.

Om Kristian får pengene sine tilbake ser du i kveldens episode av «Svindeljegerne» klokken 20.30 på TV3.

