Kryptovaluta under magisk grense - nesten 5.200 milliarder er forduftet

77 prosent av verdien er forduftet.

Bitcoin har opplevd et voldsomt fall den siste tiden. Tirsdag lukter den på en magisk grense med en total verdsettelse på under 100 milliarder dollar - en grense vi må tilbake til oktober 2017 for å se.

Bitcoin omsettes tirsdag morgen for 5970 dollar, ned fra 7100 dollar på en uke.

Enda verre ser det ut for den nest største valutaen Ethereum som er i fritt fall. På en uke har prisen falt fra 406 til 265 dollar - ned fra over 1400 dollar rett før jul.

Prisutviklingen på Bitcoin har ikke vært et hyggelig syn for investorer den siste uken.

Krypto i fritt fall

Av den store underskogen av mindre kryptovalutaer går det enda dårligere.

Coindesk melder at totalmarkedet for kryptovaluta nå er under 200 milliarder dollar - nærmere bestemt 189 milliarder - for første gang siden november 2017.

Og det er de mindre valutaene som faller betydelig mer enn markedsledende Bitcoin.

Rett før jul kunne CoinMarketCap melde at den totale markedsverdien på alle kryptovaluter de fulgte var totalt 823 milliarder doller.

Det betyr at 633 milliarder dollar er forduftet - over 5200 milliarder kroner. Det tilsvarer omtrent fire norske statsbudsjett.

Til sammenligning er fallet i Bitcoin på rundt 235 milliarder dollar nesten småpenger.

Prisutviklingen på Bitcoin det siste året har vært preget av en voldsom boble. Utviklingen har vært enda verre for markedet som helhet.

- Del av en trend

Det anerkjente teknologinettstedet Ars Technica er det flere grunner til at boblen i kryptomarkedet nå er i ferd med å sprekke.

I fjor opplevde kryptomarkedet en klassisk spekulativ boble da stadig flere fikk øynene opp for muligheten til å spekulere i kryptovaluta - noe som drev opp prisene.

Samtidig var det veldig mange andre kryptovalutaer som så dagens lys, og benyttet overføringer fra enten Bitcoin eller Ethereum som et mellomledd. Dette gjorde at de store tjente godt på at det kom mange nye.

Hypen trakk til seg flere, før alt stoppet opp rundt juletider i fjor. Uten veksten forsvant medieoppslagene, og tilveksten av investeringsvillige tørket opp.

De påpeker at Bitcoin har vært gjennom flere sykluser med voldsomme oppganger og fall, og at dette kan skje igjen. Men:

- Nesten alle har nå hørt om kryptovaluta, og de fleste som har vært interessert i å investere har allerede gjort det. Det betyr at det trolig ikke er en stor mengde potensielle nye investorer til å skape en ny boom, skriver Ars Technica.

- Det betyr at kryptovalutaenes langsiktige verdi til syvende og sist avhenger av den praktiske bruken av teknologien. Om Bitcon, Ether eller andre kryptovaluter får et fotfeste for betalingsformidling for folk flest eller får andre nyttige bruksområder. Hvis det ikke skjer, så vil prisene kunne fortsette å falle en god stund fremover.

