Økte prisene igjen på billigbrus etter tre måneder

Med stor fanfare annonserte Kiwi permanent priskutt på all lettbrus i april i år. Under tre måneder senere ble mange av prisene satt opp.

Norges nest største lavpriskjeder, Kiwi, startet i april i år en priskrig på lettbrus.

Kjeden kunngjorde at de skulle gjøre et varig priskutt på brus uten sukker, og kuttet prisene med opp til tjue prosent, til «nye, lave Kiwi-priser».

Det førte til at lettbrusen for første gang ble billigere enn sukkerholdig brus.

De to konkurrentene til Kiwi, Rema 1000 og Extra, fulgte også etter.

GAMLE PRISER: Prisene som Kiwi innførte i april.

Men mange av de nye, lave Kiwi-prisene varte ikke lenge. Allerede 1. juli, under tre måneder senere, satt kjeden opp prisen på en rekke lettbrus, inkludert Norges mest solgte brus, Pepsi Max.

Ringnes blir dyrere

Prisen på en halvliter Pepsi Max og andre lettbrus som selges via Ringnes steg med én krone for en halv liter og 80 øre for halvannet liter.

Pepsi Max 1,5 liter 4 pack koster nå 92 kroner, mot 89 kroner før 1. juli.

Kiwi sier at dette gjelder brus fra Ringnes, som selger Pepsi, 7up, Solo, Villa, Mozell, og skyldes at prisen fra leverandøren økte.

-Vi har ikke økt et øre mer enn prisøkningen vi fikk fra leverandør. Prisene på øvrig brus er uendret, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

DYRERE BRUS: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi.

- Dere gjorde et stort poeng ut av at dere kuttet prisene på lettbrus i april. Er det ikke uheldig å øke prisen igjen så kort etter at dere satt dem ned?

- Prisedifferansen mellom den sukkerfrie og den sukkerholdige brusen er den samme. Det var det hele kampanjen gikk ut på, å premiere sunnere valg, sier Arvin.

- Men for kundene spiller ikke det noen rolle. Det betyr fortsatt at prisen på lettbrus blir høyere?

- Ja, men prisen hadde vært enda høyere hvis ikke vi hadde kuttet prisen i vår. Ikke bare i Kiwi, men også hos konkurrentene, sier Arvin.

Satt opp prisene

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes bekrefter at de økte prisene til Kiwi og de andre butikkjedene , fra 1. juli i år. Dette har leverandørene anledning til å gjøre to ganger i året.

- Basert på vår kostnadsutviking, som vi har dokumentert overfor kjedene, måtte vi sette opp prisene, sier Bruusgaard til Nettavisen.

Han legger imidlertid til at det er kjeden som beslutter hvilken pris du som kunde betaler.

- Vi har ikke noe med hvilken pris de setter ut til forbruker, sier Bruusgaard.

Kunne gå på tap

Arvin sier imidlertid at prisene på lettbrusen måtte bli satt opp fordi flere av varer innenfor denne kategorien selges med tap.

- Vi var derfor nødt til å ta ut prisøkningen fra leverandøren, ellers ville vi på sikt vært nødt til å øke prisene på andre varer, sier Arvin.

Også konkurrentene Rema 1000 og Extra har forøvrig fulgt opp og også hevet prisene på lettbrusen.

- Når de senket prisen, så fulgte vi etter. Når prisen steg, har vi justert deretter, sier Kristiansen til Nettavisen.

Flere priskutt

Kiwi har forøvrig gjort en rekke slike priskutt det siste året. For ti måneder siden kuttet Kiwi prisene på hygieneprodukter, etterfulgt av pizza- og tacovarer og lettbrus.

Senest denne uken satt Kiwi ned prisene på frokostprodukter.

I alle tilfellene har de to andre lavpriskjedene, Rema 1000 og Extra, fulgt opp med å kutte prisene like mye eller i noen tilfeller til og med mer.

Extra kuttet dessuten prisene på fiskeprodukter i forrige uke, noe som ble umiddelbart fulgt opp av konkurrentene.

