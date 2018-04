Kultur-Norge hyller Pushwagner

Slik minnes kultur-Norge kunstneren Terje Brofos (1940-2018).

- Push var en av våre aller største kunstnere. Jeg tenker særlig på Apocalypse-serien og et motiv som «Jobbkill». Det står som en påle den dag i dag, sier forlegger, kunstsamler og polfarer Erling Kagge til Nettavisen.

Kagge er én av flere i kultur-Norge som hyller kunstneren Terje «Pushwagner» Brofos, som døde natt til tirsdag, 77 år gammel.

Brofos døde på Diakonhjemmet sykehus i Oslo etter kort tids sykeleie, opplyser familiens advokat til NTB.

- Alltid moro å møte ham

Pushwagner var et kjent navn på 60- og 70-tallet, men opplevde først det siste tiåret virkelig anerkjennelse som samtidskunstner.

Kagge forteller at han traff Terje Brofos i forlagssammenheng og på kunstsamlinger.

- Det var alltid moro å møte ham. Han var en fantastisk morsom mann og en mann som var sjenerøs med seg selv.

Kunstneren Pushwagner og forlegger Erling Kagge (t.v.) i 2011.

- Warhol som forbilde

Kunstekspert Gunnar Krogh-Hansen kaller Pushwagner Norges eneste store pop art-kunstner og Norges største kunstner de siste 20 årene.

- Var han vår Andy Warhol?

- Han hadde iallfall Warhol som et stort forbilde, og han nådde ut til hele Norges befolkning, sier Krogh-Hansen.

Krogh-Hansen peker på at Pushwagner på 60- og 70-tallet befant seg på siden av det etablerte kunstmiljøet og at det først var på 90-tallet, etter at det lenge hadde vært stille rundt ham, at han ble anerkjent i det etablerte kunstmiljøet og kjøpt inn av etablerte kunstinstitusjoner.

Den tidlige kunsten hans var lenge undervurdert

- Den tidlige kunsten hans var lenge undervurdert. Serien «En dag i familien Manns liv» gikk lenge for en slikk og ingenting, sier Krogh-Hansen.

- Internasjonale spor

Kulturminister Linda H. Helleland sier i en Twitter-melding at Pushwagner satte internasjonale spor.

En av våre viktigste samtidskunstnere

«Trist å høre at en av våre viktigste samtidskunstnere har gått bort. Pushwagner har satt internasjonale spor med sine kunstverk. De vil leve videre.»

