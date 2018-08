Kun engelske kommentatorer når strømmetjeneste viser Ronaldos Serie A-debut

Pågangen er stor når italiensk og spansk fotball flytter over på strømmetjeneste. – Vi har en robust og velfungerende plattform, lover IMG-topp.

Den virkelige testen for Strive Sport kommer lørdag kveld når Cristiano Ronaldo debuterer for Juventus i Serie A-sammenheng borte mot Chievoverona.

– Vi jobber for fullt med å få alt på plass. Det er alltid slik at når du skal lansere en tjeneste, så er det mye å gjøre i innspurten, sier IMG Nordic-sjef Kristian Hysén.

Sportsrettighetsselskapet IMG har lansert sin egen strømmetjeneste for direkteoverføringer av Serie A og La Liga.

– Vi merker veldig stor interesse. Det strømmer på med abonnementsbekreftelser. Så får vi se i morgen kveld når vi kommer tett på Ronaldos Serie A-debut. Vi er spent på hvor mange som velger å abonnere nå i helgen, sier Hysén.

Kommentatorjakt

Han lover at norske tittere ikke trenger å bekymre seg for strømmeproblemer i åpningshelgen, men seerne må ta til takke med engelske kommentatorer.

– Det blir ikke norske kommentatorer i helgen. Det ligger litt lenger fram utover høsten. Vi tok en beslutning i sommer at vi må fokusere på funksjonaliteten og få en flying start på tjenesten, slik at alle apper fungerer. Da innså vi at det å rekruttere kommentatorer i de ulike landene og løse den tekniske biten for å få til det, i verste fall kunne utfordret teknikken, sier Hysén til NTB.

– Derfor starter vi med engelske kommentatorer. Vi får tilbakemeldinger på at mange setter pris på nettopp det, men mange vil selvsagt også ha lokale kommentatorer. Og norske kommentatorer er selvfølgelig et fokusområde for oss, fortsetter IMG-sjefen.

På alerten

I flere år har IMG levert bilder til bettingselskaper. Samme plattform skal nå utvikles til et marked direkte ut til seerne.

– Vi har en robust og velfungerende plattform, som vi har brukt i flere år. Det takler omfattende trafikk, noe vi har testet til bettingselskapene. Dette er ikke noe nytt i den forstand, forskjellen er at vi nå sender direkte ut til seerne. Det blir annerledes, men vi er selvsagt klare til å finjustere ting ved behov. Vi er alltid på alerten når noe er nytt, men plattformens funksjonalitet er under kontroll, sier en spent Hysén.

– Må man velge mellom italiensk og spansk TV-kamp dersom de går samtidig?

– Nei, du kan se to kamper (streamer) samtidig. Vi gjør begge ligaene tilgjengelig innenfor ett abonnement. Jeg har selv testet abonnementsløsningen. Seerne skal få abonnementene sine aktivert omgående og rekke helgens kamper, forsikrer IMG-toppen.

