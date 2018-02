Kunstsilo-nettverket drar sammen på luksusferier

Et nettverk av politiske venner, næringsinteresser og familiebånd står bak planen om å bruke hundrevis av millioner offentlige kroner på Kunstsilo.

Nylig kom eiendomsinvestor Kurt Mosvold tilbake fra en ferie ved den praktfulle og luksuriøse Mosvold Villa på Sri Lanka.

Mosvold er en av Kristiansands største eiendomsinvestorer, og eier blant annet store deler av utelivsenteret Fiskebrygga - som ligger noen hundre meter fra stedet der det gedigne Kunstsilo-prosjektet er planlagt.

Mosvold er fetter av Ansgar Gabrielsen - formann i styret for den offentlige Cultiva-stiftelsen, som nylig bevilget 100 millioner kroner til prosjektet.

Med på turen var milliardæren Nicolai Tangen - mannen som har lovet å bidra med flere tusen kunstverk som skal vises fram på Kunstsilo.

KUNSTSILO-TILHENGERE: Ansgar Gabrielsen (til venstre) er styreformann i den offentlige stiftelsen Cultiva, som har bevilget 100 millioner kroner til Kunstsilo, for å huse kunstsamlingen fra Nicolai Tangen (midten). Også Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) er tilhenger av å bruke hundrevis av offentlige millioner på prosjektet.

Konflikt om 600 millioner kroner

Det omstridte prosjektet har skapt enormt engasjement på Sørlandet. Dette er kjernen i konflikten:

Tilhengerne gleder seg over at en fantastisk kunstsamling til nær 200 millioner kroner kan bli vist frem og trekke til seg hundretusener av besøkende til sørlandsbyen.



Motstanderne viser til at Kunstsilo vil koste over 600 millioner kroner å bygge - for det meste offentlige midler - og frykter at lavere besøkstall vil skape et årlig pengesluk for kommunen og fylket.







Målsetningen er å oppnå 150.000 gjester årlig i Kunstsilo, ifølge prosjektets egen presentasjon . Hvis det lykkes, vil Kunstsilo likevel trenge 40 millioner kroner i året i offentlig støtte fra kommune, fylke og staten.





Saken følger også politiske skillelinjer, der Høyre er klare tilhengere, mens det er gryende skepsis i Arbeiderpartiet og andre partier.

Samtidig er det et slags folkelig opprør på sosiale medier- anført av Netthandel-gründer Einar Øgrey Brandsdal - mot det som oppfattes som eliten.

Kunstsilo-nettverket

Flere kjente Høyre-politikere har sentrale roller i Kunstsilo-konflikten:

STYREFORMANN I CULTIVA: Tidligere Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen.

Tidligere Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen er styreleder i Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse, som nylig bevilget 100 millioner til Kunstsilo.

STYRELEDER: Tidligere Høyre-ordfører Arvid Grundekjøn er styreleder i AKO Kunststiftelse, som ble opprettet av Nicolai Tangen.

Tidligere Høyre-ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn, er styreformann i Nicolai Tangens kunststiftelse AKO Kunststiftelse.

STYREMEDLEM: Tidligere Høyre-statsråd John G. Bernander sitter i styret for AKO Kunststiftelse, som ble opprettet av Nicolai Tangen.

Tidligere Høyre-statsråd John G. Bernander sitter også i styret for AKO Kunststiftelse.

Håndplukket av Tangen

Det fremgår av kommunens saksdokumenter at flere av nøkkelpersonene er håndplukket av Nicolai Tangen.

Da formannskapet i Kristiansand satte ned en styringsgruppe for prosjektet i januar 2016, ble både Arvid Grundekjøn og John G. Bernander «oppnevnt av Nicolai Tangen», som det heter i referatet.

Tangen ble selv med i styringsgruppen.

Offentlig kronerulling

Fortsatt gjenstår det mye før Kunstsilo er finansiert. Styret for Cultiva-stiftelsen, som har fått milliardverdier av Kristiansand kommune, bevilget 100 millioner kroner mot anbefalingene fra administrasjonen og investeringsrådet.

Kristiansand kommune har bevilget 50 millioner kroner til prosjektet, som har vært støttet helhjertet av den nåværende Høyre-ordføreren Harald Furre helt siden prosjektet ble lansert i 2015.

- Jeg har troen på dette prosjektet. Kunst- og arkitekturturismen er i vekst. For denne gruppen vil Kristiansand bli et attraktivt reisemål. Et dynamisk museum, i et spektakulært bygg, vil bidra til å trekke turister til Kristiansand, skriver ordføreren i en lengre debatt på Facebook.

Slik svarer ordføreren på mye av kritikken mot prosjektet:

I Vest-Agder fylkeskommune er det økende skepsis til å bevilge 25 millioner kroner. Høyre fikk bare med seg Venstre, mens de andre partiene - anført av Arbeiderpartiet - stilte nye og strenge krav om at AKO Kunststiftelsen må ta sin andel av hele prosjektet.

Saken skal opp i Fylkestinget den 13. februar.

Gutta på tur

Gjensidige beskyldninger om inhabilitet er sirkulert på sosiale medier mellom tilhengerne og motstanderne av prosjektet.

Arbeiderpartiets argeste skeptiker - Randi Øverland - er gift med revisoren som plukket fra hverandre prosjektet.

På motsatt side er det et nettverk av personlig kjennskap, felles partipolitisk historie, næringsinteresser og luksuriøse reiser til utlandet.

HÅNDPLUKKET: Både den nylig avgått ordføreren, Arvid Grundekjøn, og tidligere Høyre-statsråd John G. Bernander ble oppnevnt av Nicolai Tangen.

- Ja, vi er venner

Den kjente eiendomsinvestoren Kurt Mosvold har offentlig kastet seg inn i kampen om Kunstsilo, og lovet 2,5 millioner kroner i støtte.

Mosvold bekrefter i et intervju med Fædrelandsvennen at han kjenner Nicolai Tangen fra barndommen og at de er venner: – Ja, det er vi. Vi gikk på skolen sammen i 12 år, både på Fagerholt og KKG (Kristiansand Katedralskole Gimle). Han er ikke i min aller nærmeste vennekrets, men, ja, vi er venner, sier Mosvold til avisen.

Et par dager etterpå dro Mosvold og Nicolai Tangen sammen til Sri Lanka for et luksuriøst opphold på Mosvold Villa - riktignok sammen med flere andre som ikke har noe med prosjektet å gjøre.

Mosvold er forøvrig fetter av Ansgar Gabrielsen, styreformannen i den største offentlige pengekilden - Kristiansand Kommunale Energiverkstiftelse, Cultiva.

Yachtferie verdt 400.000 kroner

Nylig ble det også kjent at den tidligere Høyre-ordføreren i Kristiansand - Arvid Grundekjøn - fikk en yachtferie verdt 400.00 kroner ombord i Nicolai Tangens båt.

Eks-ordføreren tilbakeviser kritikk for at han fikk låne yachten:

– Å antyde at jeg som ordfører skulle hatt en hemmelig agenda for å pådytte skattebetalerne denne gaven, og så fått dra på seiltur med Tangens fine båt som belønning, virker vel noe fjernt?, skrev han på Facebook.

Hele Kunstsilo-prosjektet ble satt igang i Grundekjøns ordførertid. Han sitter nå som styreformann i AKO Kunststiftelsen, som har mottatt kunsten - og han er fortsatt sentral i få gjennomført prosjektet.

Grundekjøn hadde gått av som ordfører lenge før han dro på yachtferien.

