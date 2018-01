Kvinnelig toppsjef refser kvinner: - De vil heller shoppe enn å jobbe

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten mener mange kvinner prioriterer egentid og shopping foran jobb.

– Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig. Dessuten skjønner jeg ikke hvorfor de vil gjøre det. De taper pensjonspoeng og sitter igjen alene den dagen mannen stikker fra dem, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten (53) i arbeidsgiverforeningen Spekter til Dagens Næringsliv.

Brattens kommentar kommer etter at NHO-sjef Kristin Skogen Lund etterlyste større yrkesdeltakelse fra kvinner i DN mandag. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at menn i større grad enn kvinner har lederyrker, og at bare 12,5 prosent av yrkesaktive menn jobber deltid, mot 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner.

Skogen Lund sa at for eksempel au pair-ordningen kan være med å løse noe av tidsklemma slik at kvinner kommer ut i arbeid.

Også Nettavisens Gunnar Stavrum mener at familier bør kunne kjøpe hjelp i hjemmet og at det er god likestilling.

Spekter-sjef Bratten mener derimot at to foreldre i full jobb er fullt mulig uten au pair.

– Jeg har aldri hatt au pair eller vaskehjelp. Jeg har fått en toppstilling i samfunnet, og mine barn sier at jeg er verdens beste mamma. Dette har jeg klart fordi jeg har prioritert beinhardt, sier hun til DN.

Hun poengterer også at kvinner uten mindre barn jommer mer deltid enn småbarnsmødre. Hun mener årsaken er at mange kvinner vil ha mer egentid og shoppetid.

